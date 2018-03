NBA | Kerr | ' Niente Curry al primo turno playoff' | ma Steph spera di esserci

NBA - Steve Kerr ammette : "Curry prossimo al rientro" : ROMA - Il momento del ritorno in campo di Steph Curry dovrebbe essere più vicino del previsto. Fermo dal 9 marzo per un infortunio alla caviglia , il fuoriclasse di Akron potrebbe infatti tornare tra ...

NBA - battuti gli Spurs - gli Warriors regalano la vittoria n°250 in panchina a Steve Kerr : Golden State Warriors-San Antonio Spurs 122-105 TABELLINO Per una volta non sono quelli dei giocatori i volti copertina di una vittoria di Golden State: il successo contro San Antonio , e uno dei suoi ...