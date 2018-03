Nba | così Philadelphia si è ripresa i playoff

gazzetta

: Tutti i risultati della notte #NBA: Indiana batte Miami e consente così a Philadelphia di tornare ai playoff dopo o… - SNAI_Official : Tutti i risultati della notte #NBA: Indiana batte Miami e consente così a Philadelphia di tornare ai playoff dopo o… - Pianeta_Basket : NBA - Secondo Kerr, Curry tornerà con i Warriors solo per il secondo turno dei playoff: 'Non c'è alcuna possibilità… - Lillazzz : @BioNeonHero @spidadmitchell Nella NBA l’attacco si basa molto sul singolo mentre la difesa è tutta di squadra. Gli… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Trust the Process, ripetono da anni a. Adesso c'è il motivo per fidarsi: i Sixers sono ufficialmente ai, per la prima volta dal 2012. La certezza è arrivata senza giocare, quando ...