Nazionali | paura in campo per Skrtel ​Può soffocare | lo aiuta il compagno

(Di lunedì 26 marzo 2018) Attimi di vero panico a Bangkok. Suldi calcio era in corso la partita amichevole tra Thailandia e Slovacchia. Le duesi stavano sidando in una gara valida per la King's Cup quanto al 28 minuto del primo tempo è calato il gelo sulle panchine delle squadre.L'azione è tranquilla. Un giocatore della Thailandia è sulla fascia sinistra quando prova a cambiare gioco. Il suo tiro però colpisce da distanza ravvicinata il difensore Martin. Come si vede dalle immagini (guarda il video), appena colpito dal pallone il giocatore si accascia a terra e - pur respirando - non si muove. Il giovane giocatore rischia di soffocarsi con la sua stessa lingua ma per fortuna interviene ildi squadra Duda. Mettendogli le mani in bocca, il calciatore riesce a prestare il primo soccorso in attesa dell'arrivo - immediato - del medico di squadra. Il difensore, comunque, dopo ...