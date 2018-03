Nazionale | Spinazzola infortunato lascia il ritiro

Infortunio Spinazzola - tegola per Nazionale ed Atalanta : l’esterno lascia il ritiro : Infortunio Spinazzola – Brutte notizie per la Nazionale in vista della gara di domani contro l’Argentina ma anche per l’Atalanta in vista dei prossimi impegni, out per Infortunio Spinazzola, costretto a lasciare il ritiro dell’Italia. “Durante l’allenamento di questa mattina, Leonardo Spinazzola ha accusato un Infortunio che lo rende indisponibile per l’amichevole di domani con l’Inghilterra. In accordo con ...