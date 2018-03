Nazionale | Inghilterra-Italia | la conferenza di Di Biagio e Bonucci LIVE

ITALIA - CONVOCATI Nazionale DI BIAGIO/ I nomi per Argentina e Inghilterra : Chiellini in dubbio - c'è Ogbonna : ITALIA, CONVOCATI NAZIONALE Di BIAGIO. I nomi per Argentina e Inghilterra: Chiellini in dubbio, c'è Ogbonna. Le ultime notizie sui giocatori chiamati per le due amichevoli(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Luigi Di Biagio ct della Nazionale contro Argentina e Inghilterra : Lo hanno deciso, come avevano preannunciato giorni fa, il Commissario Straordinario Fabbricini ed il suo vice Costacurta. Il tecnico dell'Under 21 traghettatore, ma se vince resta, e a marzo la ...

Di Biagio guiderà la Nazionale nelle due amichevoli con Argentina e Inghilterra : Luigi Di Biagio, attuale ct dell’Under 21, guiderà la Nazionale maggiore nei prossimi due impegni amichevoli in programma a marzo contro l’Argentina (23/3) a Mancherster e l’Inghiletta (27/3) a Londra. Lo comunica la Federcalcio in una nota. ...

Luigi Di Biagio sarà l’allenatore della Nazionale di calcio per le due amichevoli di marzo contro Argentina e Inghilterra : Il commissario della FIGC Roberto Fabbricini e il suo vice Alessandro Costacurta hanno affidato a Luigi Di Biagio l’incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana per le due partite amichevoli in programma il 23 marzo contro l’Argentina (a Manchester) e The post Luigi Di Biagio sarà l’allenatore della Nazionale di calcio per le due amichevoli di marzo contro Argentina e Inghilterra appeared first on Il Post.

Nazionale - Gigi Di Biagio Ct per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra : Luigi Di Biagio guiderà la Nazionale azzurra nelle due partite amichevoli di marzo, con Argentina e Inghilterra: è questo l'esito dell'incontro in Federcalcio tra il commissario straordinario Roberto ...