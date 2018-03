Nazionale | Di Biagio | ' Partiamo dalle cose buone | strada giusta' Bonucci | ' Donnarumma

Nazionale - Di Biagio : 'La strada è giusta - dispiace leggere tutte quelle critiche' : Ha grandi margini di crescita e puo' diventare il più forte portiere del mondo'.

Nazionale - Inghilterra-Italia : la conferenza di Di Biagio e Bonucci LIVE : Prima le parole e poi il campo. Il Ct azzurro Gigi di Biagio e il difensore Leonardo Bonucci in conferenza stampa prima dell'amichevole contro l'Inghilterra. Dopo la sconfitta di Manchester contro l'...

Nazionale - Di Biagio alza la cresta e rilancia Belotti : L'Italia, e lo sa bene Ventura, si è fermata al Bernabeu. Lì, il 2 settembre 2017, si è resa conto di non essere più competitiva: 3 a 0 per la Spagna e match senza storia. Quella sera la Nazionale ha ...

Nazionale - COSTACURTA : “IL 20 MAGGIO IL NUOVO CT”/ Di Biagio confermato? Antonio Conte tra i papabili : COSTACURTA, "nome NUOVO ct il 20 MAGGIO": le parole del vicecommissario della FIGC sulla scelta del selezionatore. Tra le ipotesi anche Antonio Conte, ma Gigi Di Biagio...(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 08:42:00 GMT)

Nazionale - Costacurta : “Il 20 maggio il nuovo ct”/ Di Biagio confermato? “Non ce ne sono molti più bravi” : Costacurta, "nome nuovo ct il 20 maggio": le parole del vicecommissario della FIGC sulla scelta del selezionatore. Avanza l'ipotesi Roberto Mancini, e Di Biagio...(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 21:13:00 GMT)

Nazionale - Costacurta : "Il 20 maggio il nuovo c.t. Di Biagio? È importante" : Il nuovo quadro politico? Come commissari siamo impermeabili alla politica. Questo ci permetterò di essere decisi, se qualcuno volesse entrare. Noi abbiamo preso una certa direzione e speriamo che ...

Nazionale - Cabrini : "Fabbricini su Di Biagio? C'è stata mancanza di rispetto" : "Le parole di Fabbricini sulla ricerca del futuro c.t.? Mi sono sembrate una mancanza di rispetto nei confronti di un allenatore che sa già di essere un traghettatore. Non erano parole al posto giusto ...

Nazionale - Fabbricini dà il benservito a Di Biagio : l’Italia avrà un nuovo Ct : Il Commissario straordinario della Federcalcio Roberto Fabbricini, ha già tacitamente bocciato Di Biagio. Le sue parole rilasciate alle tv prima della gara contro l’Argentina, rivelavano chiaramente l’intenzione d’andare a pescare altrove il nuovo Ct della Nazionale italiana, dopo la sconfitta contro l’Albiceleste poi, le parole assumono un senso ancor più chiaro. Fabbricini è alla ricerca di un big per la panchina, come rivelato dunque nel ...

Nazionale - Di Biagio : “il gruppo deve crescere” : “Il gruppo deve crescere, ci sono molti giovani che devono fare esperienza. Giocare contro queste squadre è molto utile ad accelerare il processo”. Così il ct della Nazionale Luigi Di Biagio commenta ai microfoni di Rai Sport la sconfitta degli azzurri nell’amichevole con l’Argentina. ”Abbiamo sofferto il loro palleggio e perso un po’ le distanze – ha aggiunto – Siamo riusciti troppo poco ad andare ...

Italia-Argentina 0-2. La prima di Luigi Di Biagio da ct della Nazionale è un flop : Dopo il flop con la Svezia e la mancata qualificazione per i Mondiali, l'Italia riparte con una sconfitta nell'amichevole con l'Argentina. A Manchester finisce 2-0 per l'albiceleste grazie ai gol di Banega e Lanzini, rispettivamente al 30' e al 40' del secondo tempo.I gol. Al 31' del secondo tempo Jorginho perde palle davanti l'area, Banega e Lo Celso triangolano e l'ex interista chiude lo scambio con un sinistro preciso da limite che batte ...

Italia-Argentina 0-2. La prima di Luigi Di Biagio come ct della Nazionale è un flop : Dopo il flop con la Svezia e la mancata qualificazione per i Mondiali, l'Italia riparte con una sconfitta nell'amichevole con l'Argentina. A Manchester finisce 2-0 per l'albiceleste grazie ai gol di Banega e Lanzini, rispettivamente al 30' e al 40' del secondo tempo.

Nazionale : tra Di Biagio e Mancini la spunta di nuovo Conte? : ... dopo Argentina e Inghilterra futuro in FIGC ? Amichevoli ma non troppo: venerdì di grandi sfide dal sapore mondiale Italia-Argentina, diretta tv in chiaro sulla Rai? Come vederla in streaming oggi ...

Nazionale - Italia-Argentina : Di Biagio lancia Cristante : MANCHESTER - Un affaticamento muscolare del centrocampista del Napoli Jorginho impedisce a Di Biagio il varo della coppia di palleggiatori con Verratti, possibile asse della Nazionale del futuro, ma ...

Balotelli non convocato/ Nazionale - Materazzi : Di Biagio ha le sue ragioni - Mario non una priorità - esclusiva - : Giuseppe Materazzi commenta in esclusiva la mancata convocazione di Mario Balotelli in Nazionale: nemmeno Gigi Di Biagio lo ha chiamato in azzurro.