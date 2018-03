Nasce senza problemi | 10 giorni dopo la neonata si sente male e muore | disposta l’autopsia

Nasce il primo supermarket senza plastica : Amsterdam lancia la guerra agli imballaggi : Una sezione speciale senza plastica. Settecento prodotti a disposizione dei clienti nel primo supermercato al mondo con un'area dedicata in cui la plastica sarà solo un ricordo lontano. Succede ad Amsterdam, nel momento in cui l'intero Vecchio continente sta rivedendo la propria politica in tema ambientale, a cominciare dalla messa al bando delle automobili diesel, considerate troppo inquinanti.Materiale compostabile, vetro o metalli ...