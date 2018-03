Napoli | Simone Inzaghi l’alternativa a Sarri Il tecnico partenopeo ha chiesto un

Lazio meglio di Napoli - Real Madrid - Chelsea e Bayern Monaco : numeri clamorosi per la squadra di Simone Inzaghi : La Lazio sta disputando una stagione veramente importante, la squadra di Simone Inzaghi occupa la quarta posizione nel campionato di Serie A e ad oggi sarebbe qualificata per la Champions League, merito anche e soprattutto del tecnico biancoceleste che è già diventato un big. La Lazio può contare su alcuni numeri importanti, in particolar modo il ‘terzetto’ di attaccante biancoceleste ha Realizzato più gol di quelli di Napoli, Real ...

KALIDOU KOULIBALY / Napoli news - il difensore senegalese : ecco cosa penso su Simone Verdi : KALIDOU KOULIBALY, Napoli news: il difensore senegalese ha svelato quello che pensa su Simone Verdi che ha deciso di non vestire la maglia degli azzurri in questa sessione di calciomercato(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 21:32:00 GMT)

Verdi - l’agente : “Simone è sereno. Non ha rifiutato il Napoli perché pensava di non giocare” : “Non è stato un no al Napoli, ma in questo momento non volevo cambiare squadra per finire il mio processo di crescita”. Simone Verdi ha motivato così la sua scelta di rimanere a Bologna in questa sessione di calciomercato. Preso atto della decisione dell’attaccante rossoblu, la dirigenza azzurra dovrà ora virare su altre piste. Intervistato […] L'articolo Verdi, l’agente: “Simone è sereno. Non ha rifiutato il ...

Simone Verdi resta a Bologna. Napoli punta su Lucas Moura : Simone Verdi ha deciso di restare al Bologna . L'attaccante del club rossoblù ha comunicato la sua decisione nella tarda serata di ieri al Napoli, che aveva già trovato l'accordo con la squadra ...