Napoli - rissa finisce nel sangue a via Mezzocannone : due giovani accoltellati : rissa finita nel sangue su via Mezzocannone, nel cuore del centro storico napoletano. L'episodio è avvenuto intorno alle 16,30, mentre la strada era, come sempre, affollata di persone e...

Napoli - Oddati chiede le dimissioni di Costa e in sala si sfiora la rissa. All’assemblea del Pd interviene la polizia : Alta tensione All’assemblea del Pd provinciale di Napoli. E’ stato necessario l’intervento della polizia per riportare la calma nella sala del Mav di Ercolano dove era in corso l’assemblea convocata dal segretario Massimo Costa per analizzare il risultato del partito alle elezioni del 4 marzo. A scatenare la bagarre è stato l’intervento dal palco di Nicola Oddati, già candidato alla segreteria provinciale sconfitto proprio da Massimo Costa e ...

L’amica geniale / Napoli - rissa in Piazza del Plebiscito : la serie prende forma tra scazzottate e insulti : L’amica geniale di Elena Ferrante diventa una serie televisiva: Napoli, rissa in Piazza del Plebiscito, il progetto di Costanzo prende forma tra scazzottate e insulti, Video.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:23:00 GMT)

Rissa sfiorata all'Assemblea del PD di Napoli - interviene la polizia Video : Era in programma nel tardo pomeriggio di questo mercoledì 14 marzo al museo Mav di Ercolano l'Assemblea provinciale del #Pd di Napoli nella quale i dirigenti partenopei del principale partito di centrosinistra erano chiamati a fare il punto sul risultato, non proprio positivo, delle recenti elezioni politiche [Video]. Ma l'incontro ha avuto un epilogo inatteso, con parole grosse volate fra i vari esponenti democratici e una Rissa sfiorata. ...

Pd - l'assemblea del partito a Napoli finisce in rissa : costretta ad intervenire la polizia : Il Pd cade a pezzi. L'ultima dimostrazione? All'assemblea del partito di Napoli è finita quasi a botte . È stato infatti necessario l'intervento della polizia per riportare la calma nella sala del Mav ...

L'assemblea del Pd Napoli finisce in rissa : interviene la polizia : Maxi rissa alL'assemblea provinciale del Pd di Napoli. È stato l'intervento di Nicola Oddati a scatenare la bagarre che ha reso necessario anche l'intervento della polizia.

RISSA TRA RAGAZZINE/ Video - Napoli : le sbatte la testa contro una macchina - Facebook rimuove le immagini : RISSA tra RAGAZZINE per le strade di Napoli, la più corpulenta sbatte la testa della rivale contro una macchina, le amiche temono la voglia uccidere, ecco le immagini(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 21:33:00 GMT)

LAZIO - FELIPE ANDERSON FUORI SQUADRA/ Rissa con Inzaghi? Salta l'allenamento - non convocato per Napoli-Lazio : FELIPE ANDERSON diserta l'allenamento della LAZIO: non sarà convocato per la trasferta di Napoli dopo le critiche post LAZIO-Genoa e lo scontro verbale con Simone Inzaghi(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 02:19:00 GMT)