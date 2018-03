Napoli | il dopo Sarri Inzaghi o Giampaolo | chi si accomoderà sulla panchina azzurra

Napoli - spunta Simone Inzaghi per il dopo Sarri : In caso di addio del tecnico toscano, che chiede un ingaggio di 4 milioni per rinnovare, balza in pole l'emergente allenatore della Lazio, che supera Giampaolo nelle preferenze di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - per il dopo Sarri spunta l'idea Inzaghi : Napoli - Aurelio De Laurentiis si è già messo all'opera per la prossima stagione. Il patron ha incontrato l'amministratore delegato Chiavelli con il direttore sportivo Giuntoli. Argomento numero uno: ...

Perché Napolitano dopo il suo discorso ha subito sospeso la seduta per l'elezione del Presidente del Senato : dopo i primi adempimenti, tra i quali la comunicazione all'aula della nomina a senatrice a vita di Luciana Segre, accolta da un lungo applauso, Giorgio Napolitano ha sospeso la seduta per la riunione della giunta provvisoria per la verifiche dei poteri relativamente ai 23 Senatori subentranti. La procedura per la prima votazione prenderà il via alla ripresa dei lavori.La giunta deve proclamare l'elezione di 23 Senatori che subentrano a ...

Di Francesco - prof a Tor Vergata. 'La Roma è rinata dopo Napoli' : professor Di Francesco. prof universitario: il tecnico è intervenuto presso la facoltà di Economia dell'università Tor Vergata per una lezione agli studenti della facoltà di Scienze Motorie e gli associati dell'Aia. Prima della lezione l'allenatore giallorosso ha rilasciato alcune ...

Napoli - Hamsik dimesso dopo operazione alle tonsille. In forte dubbio per il Sassuolo per problema muscolare : Marek Hamsik è stato dimesso dalla clinica Reusch di Napoli , dove mercoledì mattina il professor D'Angelo gli aveva praticato una tonsillectomia. Il centrocampista aveva deciso di anticipare l'...

Colpita da infarto in gita a Napoli : Martina è morta a 14 anni dopo cinque giorni di agonia : cinque giorni fa aveva avuto un arresto cardiaco: è morta oggi, nel nel reparto rianimazione del Policlinico Federico II di Napoli, Martina Quagliana, la 14enne di Cefalù, in provincia di Palermo, ...

Napoli Terzigno - suicida il marito di Imma/ Morto Pasquale Vitiello dopo aver ucciso la moglie a scuola : Napoli, si è suicidato il marito della donna 31enne uccisa a colpi di pistola davanti a scuola elementare di Terzigno: ultime notizie e aggiornamenti. Pasquale Vitiello trovato vicino scuola(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 14:40:00 GMT)

Napoli - donna uccisa dopo aver portato la figlia a scuola : si cerca il marito | Le foto : Napoli, donna uccisa dopo aver portato la figlia a scuola: si cerca il marito | Le foto La 31enne aveva appena accompagnato la figlia quando è stata raggiunta dal marito che le avrebbe sparato dopo un breve diverbio per poi fuggire in scooter. Intanto a Siracusa risolto il giallo: a uccidere Laura Petrolito, madre di […] L'articolo Napoli, donna uccisa dopo aver portato la figlia a scuola: si cerca il marito | Le foto proviene da ...

Napoli - vigilante ucciso nella metro : «Ho detto di picchiarlo a sangue - era un gioco dopo l'ultimo spinello» : Da queste parti, tra i palazzoni popolari e le stazioni della metro collinare, le notti in qualche modo pure devono passare. Qui, tra le stazioni della metro collinare e qualche aiuola mal...

Napoli - giocare dopo ora è un vantaggio : a -2 cambierebbe tutto - Calcio : Vedere la classifica stasera dopo le 22.30 - Genoa permettendo - potrebbe non essere più deprimente per il mondo-Napoli.

Napoli - dopo Reina : due nomi su tutti : Per il dopo Pepe Reina , sono due su tutti i nomi caldi in casa Napoli. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli segue in primis Leno , estremo difensore del Bayer Leverkusen . Il secondo è quello di Mattia Perin , nazionale italiano e portiere titolare ...