Napoli | arrestati i killer di Ciro | vittima innocente

Napoli - 15enne accoltellato : presa la baby gang - arrestati sei giovanissimi : Scacco alla babygang. I poliziotti del commissariato del Vomero, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, hanno eseguito quattro ordinanze cautelari a ...

Napoli : arrestati tre truffatori che raggiravano anziani Video : Ennesima truffa a danno di anziani . I #Carabinieri di Osimo hanno fermato tre uomini, due fratelli di 33 e 37 anni e il padre di 64 anni per associazione a delinquere finalizzata alla commissione continuata di estorsione e truffa aggravata. I tre sospettati di reato sono stati arrestati [Video] e tradotti presso il carcere di Poggioreale a Napoli alla chiusura delle indagini sulla truffa del 'finto maresciallo'. I tre presunti trasgressori sono ...

Napoli : arrestati tre truffatori che raggiravano anziani : Ennesima truffa a danno di anziani . I carabinieri di Osimo hanno fermato tre uomini, due fratelli di 33 e 37 anni e il padre di 64 anni per associazione a delinquere finalizzata alla commissione continuata di estorsione e truffa aggravata. I tre sospettati di reato sono stati arrestati e tradotti presso il carcere di Poggioreale a Napoli alla chiusura delle indagini sulla truffa del 'finto maresciallo'. I tre presunti trasgressori sono stati ...

Vigilante ucciso a Napoli - arrestati tre minorenni : volevano rubargli la pistola. Le immagini della videosorveglianza : Sono tre minorenni i responsabili della morte della guardia giurata Francesco della Corte, aggredito a colpi di bastone lo scorso 3 marzo mentre stava chiudendo la stazione della metropolitana di Piscinola, a Napoli, e deceduto due giorni fa in ospedale. I tre, due 16enni ed un 17enne, sono stati fermati dalla Polizia con l’accusa di tentata rapina e omicidio doloso. I ragazzini hanno confessato l’aggressione e sono stati portati nel ...

