Napoli | 19enne innocente morì in agguato di camorra | 8 arresti per omicidio aggravato

(Di lunedì 26 marzo 2018) Era il 17 giugno del 2016 quando in una Ponticelli () furono uccisi due ragazzi. Uno era Raffaele Cepparulo, 24 anni, ritenuto vicino al clan Esposito-Genidoni, l’altro Ciro Colonna, 19 anni, totalmente estraneo a qualsiasi attività criminale. Oggi i carabinieri hanno arrestato otto persone. I militari del nucleo Investigativo hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale partenopeo su richiesta della locale Dda, nei confronti di elementi di spicco dei clan camorristici Rinaldi e Pazzignani ritenuti responsabili dida finalità mafiose e detenzione di armi da guerra. Cepparulo era stato trovato riverso per strada ed è deceduto sul posto, mentre Colonna era stato portato all’ospedale Villa Betania dove è morto poco dopo per le gravi ferite causate dai proiettili sparati da distanza ...