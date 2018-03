Mutui | risarcimenti per gli utenti | le banche italiane interessate

Blastingnews

: Euribor sotto accusa: risarcimenti per mutui contratti tra 2005 e 2009 anche in Italia #mutui #Euribor - PaoloBozzacchi : Euribor sotto accusa: risarcimenti per mutui contratti tra 2005 e 2009 anche in Italia #mutui #Euribor -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Possibiliper tutti coloro hanno stipulato contratti di mutuo a tasso variabile. In base ad una sentenza della Commissione Europea del 3 dicembre 2013 numero AT 39914 si potrebbe averne diritto. La decisione della Commissione aveva condannato quattro delle più importantidella CE accusandole di aver illecitamente manipolato, a proprio favore, il tasso di interesse suidi milioni di cittadini nel periodo che va dal 2005 al 2009.: chi potrebbe essere risarcito e perchè Ipotrebbero interessare tutti coloro che hanno stipulato contratti di mutuo a tasso variabile con gli istituti bancari tra il 2005 e il 2009. Le circostanze previste a favore deglidellesarebbero, in particolare, quelli che contemplavano tassi diche si basavano sul Tasso interbancario di offerta in euro (Euribor) in pratica un tasso calcolato ...