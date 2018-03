Mps | morte di David Rossi | indagato per diffamazione l’ex sindaco di Siena Piccini

Il caso David Rossi - 5 anni dopo nessuna verità sulla morte del manager Mps : tra archiviazioni ed errori investigativi : “C’è una mattina ogni 364 giorni in cui ti svegli e non hai bisogno di fare mente locale perché sai benissimo che giorno è”. Sono passati cinque anni dalla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013, eppure la moglie Antonella Tognazzi, così come i familiari, ancora aspettano una verità su quanto accaduto al manager di Monte dei Paschi di Siena. Se non una verità assoluta, almeno una verità credibile. Perché a oggi la procura di Siena ...