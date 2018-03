Movimento 5 stelle | Di Battista saluta tutti | Vado in Guatemala con la mia

[L'intervista] "Sulla maggioranza di governo la partita è ancora tutta da giocare. E il partito di Di Maio è diverso dal Movimento 5 Stelle" : Purtroppo chi fa politica è più attratto da chi vince ed è forte che non dai più deboli". L'Opa della Lega su Fi potrebbe andare in porto in breve tempo? "Non credo. Salvini si sta rivelando un buon ...

Movimento 5 Stelle e Lega : l'antipolitica che sa di Prima Repubblica : Erano di lotta ma sono già diventati di governo. Hanno un'organizzazione strutturata e organi di propaganda che ricordano i tanto vituperati vecchi partiti. E sono ritornati in auge i governi "...

Movimento 5 Stelle - Fraccaro dà la linea : subito tasse e sicurezza : Il fedelissimo di Di Maio. "Cambiamo il Paese, centralità ai cittadini" Presidenti Camera e Senato, eletti Fico e Casellati Chi è Roberto Fico, il nuovo presidente della Camera

Chi è Riccardo Fraccaro - il candidato alla presidenza della Camera del Movimento 5 Stelle : Sulla sua pagina sul sito del M5 S , ha scritto: 'È tempo di aprire una nuova era politica , in cui occuparsi con onestà e competenza di tutti i settori della società, dal lavoro alla scuola, dalla ...

Sondaggi elettorali ad oggi 23 marzo : Movimento 5 Stelle e Lega super Video : A poco più di due settimane dal voto del 4 marzo, i Sondaggi elettorali, aggiornati ad oggi, venerdì 23 marzo, indicano i nuovi rapporti di forza tra i partiti [Video]di riferimento del panorama italiano. A re, i #Sondaggi politici dell'istituto #Index Research. Se si ritornasse al voto oggi, il Movimento 5 Stelle sarebbe vicinissimo alla coalizione di Centrodestra. I liberali, nonostante il balzo in avanti della Lega Nord, accusano l'ulteriore ...

Lupi : credo presidente sarà Romani. Dipende dal Movimento 5 Stelle : Roma – Lupi: tutto Dipende dal Movimento 5 Stelle Roma – Di seguito il commento del leader Nci, Maurizio Lupi. “Dipende tutto dal M5s, se... L'articolo Lupi: credo presidente sarà Romani. Dipende dal Movimento 5 Stelle proviene da Roma Daily News.

Dove sono finiti gli “impresentabili” eletti con il Movimento 5 Stelle? : Che fine hanno fatto gli impresentabili pentastellati finiti nelle liste del Movimento 5 Stelle ed eletti alla Camera o al Senato? Al momento risulta che solo Emanuele Dessì sarà ammesso nel gruppo parlamentare pentastellato del Senato, mentre gli altri otto dovranno attendere la decisione dei probiviri.Continua a leggere

Per la presidenza della Camera il Movimento 5 Stelle punta su Roberto Fico : Il Movimento 5 Stelle avrebbe scelto il nome da proporre per la presidenza della Camera dei Deputati. Si tratta di Roberto Fico, presidente della commissione Vigilanza Rai ed esponente della cosiddetta ala ortodossa del Movimento.Continua a leggere

Bossi : Salvini non riesce a fare governo con Movimento 5 Stelle : Roma – Bossi: Salvini e Di Maio hanno entrambi mani bucate Roma – Di seguito le parole di Umberto Bossi, senatore della Lega. “Berlusconi si... L'articolo Bossi: Salvini non riesce a fare governo con Movimento 5 Stelle proviene da Roma Daily News.

Wrestler italiano eletto consigliere comunale tra le fila del Movimento 5 Stelle Video : Tra le fila del #Movimento 5 Stelle non si può dire che non ci rientri di tutto, sicuramente tutte persone incensurate ma alcune di loro hanno delle professioni davvero originali. Le ultime elezioni politiche hanno visto candidarsi nel Movimento di Beppe Grillo personaggi particolari, come ad esempio Costantino Impagliatelli che di professione è uno spogliarellista ma ha vinto le parlamentarie ed è stato inserito tra i candidati nazionali. Le ...

La tela di Penelope del Movimento 5 stelle sulle alleanze di governo : Vietato usare la parola inciucio. Questo il diktat lanciato da Grillo e company per uscire dallo stallo e far digerire alla base eventuali alleanze di governo. Ma se non si tratta di inciucio di cosa parliamo?Da giorni Luigi Di Maio è uscito allo scoperto dicendo di essere pronto a dialogare con tutti e proprio domenica 18 marzo ha scritto un post sul Blog delle stelle in cui racconta di aver telefonato ai leader dei principali partiti ...

Presidente della Camera al Movimento 5 Stelle - c'è l'intesa : Fraccaro e Fico in lizza, Carelli si sfila Presidente della Senato verso Forza Italia Elezione presidenti di Camera e Senato, chi sono i possibili candidati Pd, braccio di ferro sui capigruppo. Renzi ...

Movimento 5 Stelle getta le basi per le amministrative : 'Le liste fatte all'improvviso, quelle dell'ultimo momento, non saranno prese in considerazione se non rispettano le regole del Movimento. C'era, infatti, un termine da rispettare ed era quello del 30 ...