Mosca | Londra lascia Ue e obbliga a cattivi rapporti con noi

Spia russa avvelenata - Ue con Londra : 'Mosca dia subito risposte' - : I ministri degli Esteri Ue, sull'avvelenamento di Serghiei Skripal e della figlia, avvertono: "Uso armi chimiche minaccia la sicurezza dei 28". Il Cremlino: Gb dovrà fornire prove per accuse o ...

Mosca dà un'interpretazione della campagna antirussa di Londra - : "Il processo di Astana è come una spina in gola per i nostri partner occidentali Serve in qualche modo dimostrare al mondo che in realtà la Russia non è una portatore di pace, ma nei fatti la Russia porta avanti una sorta di gioco a suo favore. E qui arriva la campagna antirussa nella forma di queste stesse ...

Guerra di spie - espulsi 23 diplomatici britannici : Mosca risponde a Londra : Mosca ha dichiarato 'persone non grate' 23 diplomatici britannici in Russia, che dovranno quindi lasciare il Paese entro una settimana: una misura speculare a quella adottata da Londra nei...

Tensione alle stelle tra Russia e Regno Unito : Mosca espelle 23 diplomatici di Londra : La Russia ha annunciato oggi l’espulsione di 23 diplomatici britannici e lo stop alle attività del British Council. L’ha annunciato oggi il ministero degli Esteri di Mosca. Il provvedimento - come riferisce...

Ex spia avvelenata - Mosca risponde a Londra : espulsi 23 diplomatici britannici : Nuovi sviluppi sulla vicenda della ex spia russa avvelenata con la figlia nel Regno Unito, che ha determinato tensioni fra Occidente e Mosca. La Russia espelle 23 diplomatici britannici. La decisione è stata notificata all’ambasciatore del Regno Unito Laurie Bristow. ...

Caso spie - Mosca risponde a Londra : la Russia espelle 23 diplomatici britannici : La decisione è stata notificata all’ambasciatore del Regno Unito Laurie Bristow e segue quella di Theresa May, che aveva allontanato lo stesso numero di diplomatici russi. Mosca chiude anche British Council

Ex spia russa - Mosca indaga sull'avvelenamento della figlia. Londra : Glushkov è stato ucciso : Aperta in Russia un'inchiesta anche sulla morte dell'ex socio dell'oligarca anti-Putin Boris Berezovski. E continua ad infiammarsi lo scontro tra Londra e Mosca sul caso Skripal. Il ministro degli Esteri Johnson: probabile che l'ordine sia partito da Putin. La reazione del Cremlino: "Imperdonabile"

Mosca prepara le ritorsioni contro Londra e Washington : DAL NOSTRO INVIATOMosca - Come voi, ma senza di voi. Aleksandr Baunov, analista del Carnegie Moscow Center, aveva interpretato così il discorso di Vladimir Putin alle Camere riunite, il 1° marzo ...

