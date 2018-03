MORTO FABRIZIO FRIZZI | ecco cosa gli è successo

gossippiu

(Di lunedì 26 marzo 2018)oggi 26 marzo 2018 per un'emorragia cerebrale. Ha combattuto duramente contro la malattia, non perdendo mai il sorriso e tornando in TV più carico mai. Aveva sempre specificato che il male non era andato via e che lo aspettava sempre dietro l'angolo, ma grazie all'amore della moglie Carlotta, alla figlia Stella e ai suoi migliori amici (come Carlo Conti, che lo ha da sempre reputato il suo fratellone), è riuscito a mettere da parte le preoccupazioni. Ma a 60 anni la malattia è stata più forte e nella notte tra il 25 e il 26 marzo,ha chiuso per sempre gli occhi nell'Ospedale Sant'Andrea di Roma.? La notizia della morte del noto conduttore è stata data direttamente dalla moglie, che è stata sempre al fianco del marito, il quale ha lottato duramente contro una malattia che già in passato aveva fatto tanto ...