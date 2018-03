Morto Antonio Abreu | con la sua musica riscattava le favelas

José Antonio Abreu : Morto il direttore d’orchestra fondatore de El Sistema - “un sistema integrato di educazione musicale” : Il direttore d’orchestra José Antonio Abreu, fondatore de El sistema, è morto. Aveva 78 anni. Era il 1975 quando Abreu fondò, in un garage assieme a undici giovani musicisti, una sorta di utopico progetto pedagogico basandosi sulla storia e la pratica della musica sinfonica. L’orchestra intesa come “società ideale”, come comunità che unisce i ragazzi provenienti dalle classi socioeconomiche più disagiate; metodo innovativo di insegnamento dove ...