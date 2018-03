MONTE DEI PASCHI DI SIENA Mps | la soddisfazione dei sindacati oggi | 26 marzo

Alessia Marcuzzi vs Eva Henger/ Stefania Nobile : "Escono male tutti - anche Francesco MONTE" (Isola dei Famosi) : Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, Filippo Nardi rivela un retroscena sul canna-gate dell'Isola dei Famosi, mentre Barbara d'Urso non affronta l'argomento a Domenica Live(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 21:27:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Stefania Nobile : "Canna-gate? Ne escono male tutti - MONTE - Henger e Marcuzzi" : Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, ha affidato, al settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, alcune considerazioni sull'ultima edizione dell'Isola dei Famosi 2018 e lo scandalo canna-gate, convinta che la tv di oggi offra situazioni completamente preparate a tavolino: Se i naufraghi hanno fumato uno spinello nell'albergo dove c'erano le telecamere è proprio impossibile che nessuno lo sapesse. L'anno scorso, l'ex televenditrice ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - tre project works con l'Università (oggi - 24 marzo) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa ha chiuso la settimana sotto quota 2,7 euro ad azione. Pronti tre project works con l'Università. Ultime notizie live di oggi 24 marzo 2018(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 05:09:00 GMT)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - in Borsa chiude sotto i 2 - 7 euro (oggi - 23 marzo) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa chiude sotto quota 2,7 euro ad azione. I clienti persi nel corso dello scorso anno. Ultime notizie live di oggi 23 marzo 2018(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 17:32:00 GMT)

Camera e Senato - elezioni dei presidenti : raffica di schede bianche Prima fumata nera a MONTEcitorio : Avevano annunciato il voto M5s, Forza Italia, Lega, FdI, Pd e Leu. La decisione è stata presa separatamente durante un'assemblea dei gruppi. Napolitano: «Il voto mostra mutamento fra cittadini e politica»

MONTE DEI Paschi di Siena/ Mps - per le banche coperture aggiuntive sugli Npl fino a 4 - 5 mld (oggi - 23 marzo) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa torna sopra quota 2,65 euro ad azione. Le stime sulle coperture sugli Npl delle banche. Ultime notizie live di oggi 23 marzo 2018(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 13:36:00 GMT)

“Un dolore grande”. Il dramma di Francesco MONTE. L’ex tronista ha deciso di parlare apertamente di quel che gli è capitato prima dell’Isola dei Famosi. Una storia tragica che forse non tutti conoscono. E non ha nulla a che fare con Chechu : Ha accettato di andare ospite al Maurizio Costanzo show perché gli avevano detto che nessuno avrebbe parlato del canna-gate. E così è stato. Ospite del leggendario salotto di Costanzo c’era anche Eva Henger con la quale Francesco Monte si è scattato un selfie, selfie che ha fatto scatenare le chiacchiere. Inutilmente. Perché quel selfie era stato richiesto ai due ex naufraghi da Pio e Amedeo per la loro trasmissione Emigratis. Pio e Amedeo, ...

L'Isola dei Famosi 2018 - Paola Di Benedetto : "Francesco MONTE? Nessuna convivenza" : Paola Di Benedetto, ospite di Ultime dall’Isola, la rubrica condotta da Emanuela Gentilin su Mediaset Extra, ha rivelato che, in questi giorni, ha deciso di lasciare definitivamente la sua città natale, Vicenza, per trasferirsi definitivamente a Milano. Al momento, però, l'ex Madre Natura di Ciao Darwin non ha alcuna intenzione di affrontare una convivenza con Francesco Monte, con cui, però, sta gettando le basi per una conoscenza più ...

CASTELLAMONTE " Al via la nuova stagione dei Concerti di primavera dell' Associazione Filarmonica CastellaMONTE : Come da tradizione tutti gli spettacoli saranno ad ingresso libero. In collaborazione con l'Associazione Armonica Mente Insieme ONLUS, con il contributo della Fondazione CRT, con il patrocinio dell'...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - patrimonio artistico : le parole di Valentini e Borghi (oggi - 23 marzo) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,65 euro ad azione. Le parole di Bruno Valentini e Claudio Borghi Aquilini. Ultime notizie live di oggi 23 marzo 2018(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 05:09:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Canna-Gate - Eva Henger : "Nessuna pace con Francesco MONTE" : Il Canna-Gate, lo scandalo esploso dopo le accuse di Eva Henger rivolte a Francesco Monte riguardo un presunto consumo di droga leggera poco prima dell'inizio della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, sembra essere destinato a continuare.Durante la giornata di ieri, infatti, una foto ritraente Eva Henger, Francesco Monte e i comici Pio e Amedeo di Emigratis, programma in onda su Italia 1, scattata durante la registrazione della ...

Isola dei Famosi - Paola Di Benedetto ha presentato Francesco MONTE in famiglia : Paola Di Benedetto è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 insieme al suo amico e compagno d'avventura Filippo Nardi e insieme hanno parlato di quella che è stata la loro Isola dei Famosi . E ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - in Borsa vicino a 2 - 6 euro. Smentito aumento di capitale (oggi - 22 marzo) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa chiude vicino a quota 2,6 euro ad azione. La banca smentisce aumento di capitale. Ultime notizie live di oggi 22 marzo 2018(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:34:00 GMT)

MONTE DEI Paschi di Siena/ Mps - le possibili cause del crollo in Borsa (oggi - 22 marzo) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa scende sotto quota 2,7 euro ad azione. Le possibili cause del tonfo a Piazza Affari. Ultime notizie live di oggi 22 marzo 2018(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 14:24:00 GMT)