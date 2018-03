Monsignor Delpini | «Ecco perché Arnaud Beltrame è un martire»

famigliacristiana

: In Duomo la domenica delle Palme di monsignor Mario Delpini - hackerphone8 : In Duomo la domenica delle Palme di monsignor Mario Delpini - DavMilani : RT @qn_giorno: #domenica delle #palme , la prima volta di monsignor #Delpini a guidare la processione #Milano - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: #domenica delle #palme , la prima volta di monsignor #Delpini a guidare la processione #Milano -

(Di lunedì 26 marzo 2018) ... non solo come l'amico che regala qualche momento di fraterna condivisione, ma come il Signore, colui che è resurrezione di vita eterna, e tutto il mondo è come niente di fronte alla promessa della ...