Mondiali 2026 | ballottaggio tra Marocco e Canada-Stati Uniti-Messico

Mondiali 2026 - il Marocco si candida ufficialmente come paese ospitante : La Fifa designerà il paese ospitante della Coppa del Mondo del 2026 il 13 giugno al suo congresso a Mosca, a margine dell'edizione 2018. Per la prima volta, la scelta verrà effettuata con il voto dei ...

Mondiali 2026 : sì di Canada a candidatura con Usa e Messico : Il governo del Canada è pronto a sostenere “in linea di principio” una candidatura congiunta delle federazioni canadese, americana e messicana per l’organizzazione della Coppa del Mondo 2026 . Lo ha dichiarato il ministro dello sport, Kirsty Duncan. I due paesi del continente nordamericano sono, con il Marocco, gli unici candidati in lizza per l’organizzazione del Mondiale 2026 , il primo a 48 squadre (contro le 32 attuali ...

I Mondiali 2026 in Nord America potrebbero generare introiti per 5 miliardi di dollari : Qualora USA, Canada e Messico ospitassero la manifestazione, ecco quanto potrebbero guadagnare in con le attività economiche annesse. L'articolo I Mondiali 2026 in Nord America potrebbero generare introiti per 5 miliardi di dollari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.