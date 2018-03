Mistero all' Isola dei Famosi | l' indiscrezione | Bianca è ingrassata

Sandro Mayer : età - altezza - moglie e figli. Il Mistero del ‘parrucchino’ e le curiosità sul giornalista e opinionista di Ballando con le stelle : Sandro Mayer è un giornalista e scrittore italiano e direttore del settimanale Dipiù e di Dipiùtv, edito da Cairo editore. Da tempo Mayer è anche la voce fuori bordo del programma di Raiuno Ballando con le stelle – insieme alla criminologa Roberta Bruzzone – condotto da Milly Carlucci. Il giornalista ha sempre presenziato volentieri nei vari salotti televisivi, mettendo in campo la sua esperienza e lanciando numerose ...

“Sparita”. Ecco che fine ha fatto Giulia De Lellis. Protagonista assoluta del Grande Fratello Vip - poi scomparsa all’improvviso dalla tv. Mistero svelato (per chi non se ne faceva una ragione) : Mistero Giulia De Lellis: ma che fine ha fatto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip2, nonché ex Protagonista di Uomini e Donne e fidanzata di Andrea Damante? Durante il reality Giulietta (pardon, l’esperta di tendenze della Casa) dominava il gossip, ma una volta finito tutto (non è nemmeno arrivata sul podio, nonostante la dessero per vincitrice quasi sicura) è sparita dalla circolazione. Non da Instagram, figurarsi: i ...

Invasione di dischetti di plastica sulla costa tirrenica : risolto il “Mistero” - ecco cosa è accaduto [GALLERY] : 1/4 ...

MASSIMILIANO MORRA - INCIDENTE STRADALE/ Ultime notizie : Mistero sulle sue condizioni (Ballando con le Stelle) : MASSIMILIANO MORRA: INCIDENTE STRADALE, Ultime notizie. Ballando con le Stelle a rischio per l'attore? mistero sulle condizioni di MORRA, a breve la verità?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:07:00 GMT)

Akash Kumar - Pablo o Andrea P.? Il Mistero del bello di Ballando con le stelle : Dalla prima puntata di Ballando con le stelle , sui social non si fa altro che parlare di Akash Kumar , il modello 25enne metà indiano e metà brasiliano . A colpire il pubblico non sono state certo le ...

Da Capri e Ischia fino alla Costiera - il triste Mistero dei dischetti di plastica spiaggiati : Centinaia di oggetti sulle spiagge campane e laziali, la denuncia dei cittadini e le indagini di Clean Sea Life: si potrebbe trattare di oggetti impiegati nei...

Da Ischia alla Costiera - il triste Mistero dei dischetti di plastica spiaggiati : Centinaia di oggetti sulle spiagge campane e lazioni, la denuncia dei cittadini e le indagini di Clean Sea Life: si potrebbe trattare di oggetti impiegati nei...

Shetland - le isole del Mistero serie tv : Douglas Henshall nei panni del detective Perez : Le isole Shetland, in Scozia, sorgono nel Mare del Nord, con una flora e una fauna ancora selvatiche e incontaminate. Parte dell'arcipelago britannico, sono un complesso dal forte animo vichingo e una ...

Mistero al lago d'Iseo - Cadavere di una ragazza riaffiora dalle acque : E' giallo nel bresciano, dove un Cadavere di una donna è riaffiorato dalle acque del lago d'Iseo . Il corpo senza vita della giovane era nello specchio d'acqua che si trova davanti alla pista ...

Astronomia : il Mistero di NGC 1277 - la galassia dallo “sviluppo interrotto” : Gli astronomi dell’Instituto de Astrofisica de Canarias presso l’Universidad de La Laguna (Spagna) hanno messo l’Hubble Space Telescope della NASA alla ricerca di un’antica galassia, catalogata come NGC 1277. Il raro e strano insieme di stelle è rimasto essenzialmente immutato negli ultimi 10 miliardi di anni. NGC 1277 può fornire nuove e importantissime informazioni sull’origine e sull’evoluzione delle galassie di miliardi di anni fa. La vita ...

Meghan alla prima uscita pubblica con la Regina : Mistero sulle scarpe. Uguali a Kate? : prima uscita pubblica con la Regina Elisabetta per Meghan Markle, l'attrice americana che a metà maggio convolerà a nozze con il principe Harry. La famiglia reale si è...

Valeria Marini nuovo concorrente all'Isola dei Famosi 2018?/ Il suo ruolo nel reality rimane un Mistero... : Valeria Marini è pronta a mettersi in gioco all'Isola dei Famosi 2018. Il suo ruolo nel reality di Canale 5 rimane un mistero, ma sappiamo che sarà alle Honduras per diversi giorni. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 07:41:00 GMT)

Orrore e Mistero in Russia : pescatore trova un sacco con 54 mani all’interno : La scoperta è stata fatta da un uomo vicino alla città di Khabarovsk, nell'Estremo Oriente russo. Non è ancora chiaro a chi appartengano gli arti, né il motivo per cui sono stati tagliati. Un caso che ricorda molto da vicino quelli dei piedi mozzati triovati sulle spiagge canadesi.Continua a leggere

“Presto - venite a vedere”. Macabra scoperta in mezzo alla neve. L’uomo era andato a rilassarsi coi suoi amici quando - sotto le sue mani - ha sentito qualcosa di duro. Era un sacco e al suo interno c’era qualcosa di terrificante. Una storia dell’orrore (avvolta dal Mistero). Aiuto (IMMAGINI MOLTO FORTI) : Di solito si va lì per pescare. Solo che l’ultima volta che qualcuno è arrivato sulle sponde di quel fiume, luogo calmo e tranquillo, di relax, è successa una cosa scioccante. È successo in Russia, nel villaggio Vladimirovka, a 30 chilometri dalla Cina. Nessuno, nell’ultimo periodo, aveva notato nulla di strano. Eppure qualcosa di orribile era successa… Sulle rive del fiume vicino a Khabarovsk, nella punta est della Russia, gli uomini con la ...