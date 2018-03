Miss Italia | Patrizia Mirigliani | “Frizzi è stato un Maestro di vita”

lanostratv

: Fabrizio Frizzi e la moglie Carlotta Mantovan, l'amore nato dopo Miss Italia. Circa cinque anni fa l'arrivo di Stel… - Agenzia_Ansa : Fabrizio Frizzi e la moglie Carlotta Mantovan, l'amore nato dopo Miss Italia. Circa cinque anni fa l'arrivo di Stel… - repubblica : Addio a #FabrizioFrizzi: presentatore ironico a Miss Italia - Unomattina : In collegamento telefonico @PMirigliani che ricorda #FabrizioFrizzi “Fabrizio è una persona carina, umana sorrident… -

(Di lunedì 26 marzo 2018)ricorda Fabrizio Frizzi conduttore diIntervenuta in collegamento video a La Vita in diretta,ha voluto commentare la scomparsa Fabrizio Frizzi. Il popolare presentatore ha condotto diciassette edizioni di, il longevo concorso di bellezza che ha permesso a molte ragazze di diventare famose nel mondo dello spettacolo. Oggi tutto il concorso e lepiangono Fabrizio Frizzi, scomparso nella notte di mercoledì 26 marzo a Roma a causa di un’emorragia cerebrale. Sono ore difficili per il famoso concorso: “Èun grande esempio di serietà e di professionalità”., figlia del patron diEnzo, ha raccontato che Fabrizio Frizzi era un grande esempio anche per la sua famiglia: “Mio padre lo chiamava Frizzone e lo considerava il suo figlio più grande”. Frizzi ha iniziato a ...