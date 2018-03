Mireille Knoll | superstite della Shoah | morta bruciata a Parigi | due fermi La procura

huffingtonpost

(Di lunedì 26 marzo 2018) È l'antisemitismo il movente dell'uccisione di, 85 anni,, trovatanel suo appartamento venerdì scorso. Lo riferiscono fontidi. Per il delitto sono in stato di fermo due persone. Sul corpo, sopravvissuta ai rastrellamenti dell'Olocausto nel luglio 1942, anche ferite da coltello.Secondo Meyer Habib, deputato centrista, che ha parlato con i figlidonna,sfuggì "al rastrellamento del Velodrome d'Hiver (a, 13mila ebrei arrestati in pochi giorni) grazie al passaporto brasilianomadre".Nel delitto che ha sconvolto la comunità ebraica di, laha fatto sapere di aver aperto un'inchiesta "per assassinio collegato all'appartenenzavittima a una religione" e per furto aggravato.Venerdì,, 85 anni, è stata ...