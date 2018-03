superguidatv

: Mina L’Aliena, arriva lo speciale su Rai 1 - SuperGuidaTV : Mina L’Aliena, arriva lo speciale su Rai 1 - MusicStarStaff : 26/03/2018 - 20:30 #RAI1: #MINA L'ALIENA In esclusiva mondiale #Rai1 e #Tg1 presentano 'Maeba' e raccontano MINA… - Rossaliena : Mina l’aliena Buon Compleanno ! - -

(Di lunedì 26 marzo 2018) La Rai celebra la tigre di Cremona con unodal titolo “L’Aliena”, in occasione dell’uscita del suo nuovo album di inediti dal titolo “Maebe”e non si discute. Icona, regina indiscussa del bel canto, la tigre di Cremona è tornata alla musica. Un ritorno atteso da milioni di fan ed ammiratori che in queste ore si stanno gustando le dodici tracce inediti che compongono “Maeba“, l’ultimo disco di inediti. In occasione del suo rilascio, la Rai e Vincenzo Mollica hanno deciso di celebrare l’artista con loL’Aliena“.L’Aliena, lodi Rai 1 Lunedì 26 marzo 2018 alle ore 20.30 circa la Rai celebrae Maeba con “L’Aliena“. Una puntatain cui Vincenzo Mollica, con la complicità di Rai 1 e del TG1, vuole condividere con i ...