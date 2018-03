Milano Stop veicoli diesel entro il 2025

Basket - serie A Pistoia stoppa Venezia - Milano passa ad Avellino e resta sola in vetta : ROMA - Milano passa ad Avellino e resta da sola al comando del massimo campionato di pallacanestro dopo la 23esima giornata. La Reyer Venezia sul parquet di Pistoia non riesce infatti ad imitare il ...

Bagni ko sulla Milano-Verona : i treni fanno il pipì-stop a richiesta : Bagni ko sulla Milano-Verona: i treni fanno il pipì-stop a richiesta I servizi sono impraticabili e Trenord fa soste straordinarie. Ma si accumulano ritardi e rabbia. Continua a leggere

Bagni ko sulla Milano-Verona : i treni fanno il pipì-stop a richiesta : "Se ha bisogno, fermo il treno alla prima stazione e la faccio andare in toilette. Abbiamo l'autorizzazione di Trenord ". E' così che, nella civilissima Lombardia , sulla tratta Verona-Milano , il ...

Milano - ok al restyling della Centrale tra dehors - ciclabili e stop ai pullman : Nascerà una grande isola ambientale attorno alla Stazione. La parola d'ordine è creare un luogo che «non sia ostile ai pedoni». Ma, essendo vissuto, crei sicurezza. Sarà la prima tappa di un ...

Sciopero dei mezzi oggi giovedì 8 marzo/ Stop Atm Atac treni e aerei : Milano - allarme tifosi per Milan-Arsenal : Sciopero generale oggi 8 marzo 2018: mezzi pubblici e trasporti ko, Stop Atm, Atac, Anm. treni, aerei, taxi nel caos: orari, informazioni e ultime notizie nella giornata della donna(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 10:40:00 GMT)

Milano sciopero mezzi 8 marzo 2018 : gli orari dello stop dei trasporti per la festa della donna - Ultime Notizie Flash : Milano aderisce allo sciopero dell'8 marzo 2018: ecco tutti gli orari in cui i trasporti pubblici subiranno lo stop e quali sono i mezzi bloccati. Ultime news e aggiornamenti in tempo reale sullo ...

Muore Davide Astori - capitano della Fiorentina : stop serie A e B. Salta il derby di Milano : Il capitano della Fiorentina Davide Astori è morto in nottata pare per cause naturali. «L'idea è che il giocatore sia deceduto per un arresto cardiocircolatorio per cause naturali» ha...

Maltempo : riaperta A1 tra Milano e Bologna. Stop treni zona Genova e Parma-La Spezia. : Sbarramenti restano sull'A13 e A14. Autostrade per l'Italia consiglia: 'Evitare di mettersi in viaggio'. RFI: 'Ghiacciate le linee di alimentazione elettrica dei convogli'. Intanto sale a 55 il numero ...

Diesel - motori vietati in Europa?/ Dopo Roma - anche Milano verso lo stop dal 2030 : motori Diesel vietati in Europa? L'annuncio di Virginia Raggi apre il dibattito: mentre Greenpeace esulta, i grandi gruppi automobilistici riflettono sull'abbandono in futuro del gasolio(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 01:05:00 GMT)

No Diesel - anche Milano verso lo stop dal 2030 : in tutta la città : Mentre Roma annuncia la rivoluzione anti smog, con i Diesel banditi dal centro storico dal 2024, Milano marcia verso il 2030 anno in cui l'intera città, e non solo il centro, sarà "Diesel free" nelle ...

Raggi : “Stop diesel nel centro di Roma dal 2024” Milano “copia” la Capitale ma con calma : dal 2030 : Raggi: “Stop diesel nel centro di Roma dal 2024” Milano “copia” la Capitale ma con calma: dal 2030 Per la sindaca “dobbiamo avere il coRaggio di adottare misure forti”. Nel capoluogo lombardo – nonostante i gravi problemi di inquinamento – ci vorranno ben sei anni in più per diventare diesel-free. Intanto dal tribunale di Lipsia […] L'articolo Raggi: “Stop diesel nel centro di Roma dal ...