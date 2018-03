Milano per Gaber | quattro giorni nel mondo del Signor G

Ruby ter - nuovo rinvio a giudizio per Berlusconi a Milano - : Il leader di FI andrà a processo insieme a 4 "olgettine" con l'accusa di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Si tratta di un filone dell' inchiesta , spacchettata nel 2016 tra diverse ...

Silvio Berlusconi a processo per il Ruby Ter a Milano : Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio, ancora una volta, a Milano, per il caso Ruby ter. Lo ha deciso il gup Maria Vicidomini che ha mandato a processo anche 4 'olgettine' nel filone con al centro i versamenti più recenti dell'ex premier alle giovani e i reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Il processo inizierà il prossimo 9 maggio. Il leader di Forza Italia è già processo a ...

Primavera a Milano per Nick Robinson : le foto dell'attore in città : ... e arrivando alla conclusione che Mr Robinson ha presenziato al Gran Ballo delle Cinque Giornate , andato in scena Domenica 25 Marzo presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano. ...

BMW - Un maxi like in centro a Milano per il lancio della X2 : Svelato il mistero del like gigante apparso a Milano nel fine settimana. La statua esposta in piazza XXV Aprile e accompagnata dal messaggio Limportante nella vita è avere like si è rivelata uniniziativa legata alla nuova BMW X2.Contro i social. Linstallazione, alta 9 metri e divenuta immediatamente virale sul web, aveva suscitato curiosità sul suo significato. Nei pressi dellopera, peraltro, un totem interattivo permetteva ai passanti ...

Prezzi dei biglietti per Salmo a Roma e a Milano nel 2018 in prevendita su TicketOne : Sono stati annunciati i concerti e i Prezzi dei biglietti per Salmo a Roma e a Milano nel 2018. Nel mese di dicembre di quest'anno, Salmo terrà due eventi in due dei palazzetti più prestigiosi della penisola: il Palalottomatica di Roma e il Mediolanum Forum di Assago (Milano). Il 16 dicembre, Salmo si esibirà a Roma per poi far tappa a Milano il 22 dicembre. I biglietti per Salmo a Roma e a Milano nel 2018 saranno in prevendita in anteprima ...

Siamo riusciti a mangiare da Jollibee - il fast food filippino aperto a Milano : E alla fine l’ape del pollo fritto arrivò in Italia. Domenica 18 marzo a Milano, in piazza Diaz, a pochi passi dal Duomo, è stato inaugurato il primo locale europeo di Jollibee. Il nome potrebbe non essere noto ai più, ma si tratta in soldoni della più importante catena di fast food delle Filippine, che conta oltre 1.100 ristoranti distribuiti tra Asia e America del Nord. E che, appunto, approda ora nel vecchio continente con questo ...

Bonus mamma - per la Corte d’Appello di Milano spetta a tutte le donne straniere : La Corte d’Appello di Milano ha emesso oggi una sentenza che dà ragione alle mamme straniere: ha respinto il ricorso dell’Inps contro l’ordinanza del Tribunale di Milano che aveva appunto ordinato all’Istituto di riconoscere il Bonus di 800 euro alle neo-mamme prive di permesso di soggiorno lungo.Continua a leggere

Riconoscimento a Milano per Amedeo Fusco : Importante Riconoscimento al ragusano Amedeo Fusco lo scorso mese a Milano durante la mostra internazionale "Omaggio a Frida"

Milano. Bando per assegnare 32 alloggi più un ex negozio : È stato pubblicato un Bando per assegnare la gestione di 32 alloggi più un ex negozio al piano terra, destinato

Milano. Il like gigante è opera della Bmw : Il like gigante apparso a Milano è frutto di una campagna pubblicitaria della nuova Bmw X2, l’auto nata per rompere

Basket - 23a giornata Serie A 2018 : Milano capolista in solitaria. Venezia va ko a Pistoia. Super Gentile trascina Bologna : L’Olimpia Milano è la nuova capolista solitaria del campionato italiano di Basket. Nel big match della 23a giornata l’Emporio Armani si è imposta per 82-75 sul campo della Sidigas Avellino grazie ad un’ottima prestazione nell’ultimo quarto, quando la squadra di Simone Pianigiani ha costruito l’allungo decisivo, toccando anche la doppia cifra di vantaggio. Ottima prova di Vladimir Micov, che ha messo a referto 14 ...