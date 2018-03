Milano : nasce biblioteca storica del Politecnico con oltre 20mila volumi (2) : (AdnKronos) – Nella nuova biblioteca è possibile consultare anche i primi volumi acquisiti dal Regio istituto tecnico superiore nel 1863, anno della sua fondazione, così come i libri firmati dai docenti: da Francesco Brioschi, primo Rettore, all’architetto Luca Beltrami, e le numerose donazioni pervenute dalla comunità scientifica internazionale, come l’atlante, in copie numerate, dedicato alla costruzione della Tour Eiffel.Non ...

Migranti : a Milano nasce 'Terzo Tempo' - torneo di calcio contro il razzismo : Milano, 24 mar. (AdnKronos) - Si chiama 'Terzo Tempo. A Milano nessuno sta in panchina' ed è il primo torneo di calcio a sette tra squadre di Migranti residenti nei centri d’accoglienza del territorio milanese. Presentato nell’ambito del Forum delle Politiche sociali a Palazzo Marino, il torneo vedr

Migranti : a Milano nasce ‘Terzo Tempo’ - torneo di calcio contro il razzismo : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – Si chiama ‘Terzo Tempo. A Milano nessuno sta in panchina’ ed è il primo torneo di calcio a sette tra squadre di Migranti residenti nei centri d’accoglienza del territorio milanese. Presentato nell’ambito del Forum delle Politiche sociali a Palazzo Marino, il torneo vedrà impegnate dodici squadre per un totale di circa 180 giocatori: “Coinvolgere i Migranti all’interno di un ...

49 piani su per il grattacielo. A Milano nasce l'Allianz Vertical Run : LA MODALITA' DI GARA - Il punto di ritrovo della speciale competizione, organizzata da Asd Sport & Benessere in collaborazione con A&C Consulting Sas, è previsto per le ore 18:30 di domenica 27 ...

Alle porte di Milano nasce l’Eco Villaggio Lops : un progetto che pensa al benessere a 360° : Eco Villaggio Lops è il nuovo progetto abitativo in costruzione Alle porte di Milano, ideato e progettato in collaborazione tra le divisioni di Lops Holding. Innovazione abitativa che ci proietta nel futuro: questo il concept studiato e progettato per l’Eco Villaggio Lops che prevede servizi e aree comuni pensati per porre al centro il benessere individuale e familiare. Gli appartamenti sono infatti dotati di tecnologie innovative studiate per ...

Alla Milano-Sanremo nasce Var sui pedali : La notizia è stata ufficializzata da La Gazzetta dello Sport, che organizza la classicissima di primavera. Il giudice siederà all'interno di un camion con una decina di monitor e risponderà all'...

Tempo di Libri - rinasce la fiera di Milano ma rimane lo sdoppiamento : “Vuoi più bene alla mamma o al papà?“: lo scenario che si apre per gli addetti ai lavori nel mondo dell’editoria, ma in generale per gli appassionati di Libri tutti, sarà sempre più questo. Perché Tempo di Libri, la fiera internazionale del libro nata a Milano l’anno scorso dallo scisma dei grandi editori dal Salone di Torino, si è risollevata dal flop clamoroso del 2018 e guarda con rinnovato entusiasmo ...

Milano : nasce rete associazioni giovanili MiGeneration.Net : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Una rete di associazioni giovanili con la quale il Comune potrà confrontarsi per la stesura del nuovo ‘Piano Operativo Giovani’, dedicato alla fascia d’età tra i 12 e i 35 anni. Sarà questo l’obiettivo di MiGeneration.Net, il network che coinvolgerà i principali soggetti

Milano - luci di periferia : dal Giambellino fino a San Siro - i residenti fanno rinascere i quartieri dimenticati dalla politica : Giuseppe Sala l’aveva dichiarato nel suo primo discorso da sindaco di Milano: “Le periferie saranno la nostra ossessione”. Pochi mesi dopo l’annuncio del “più grande intervento di riqualificazione urbana dal dopoguerra” nei quartieri maggiormente trascurati: 365 milioni di euro tra opere infrastrutturali e “cantieri sociali”. Ma, ad oggi, i fondi non sono ancora stati reperiti tutti e gli interventi stentano a partire. E a rimboccarsi le maniche ...

A Milano nasce MEET - centro Internazionale e luogo d'incontro per la Cultura Digitale : ... nella convinzione che l'innovazione sia un fatto Culturale, prima ancora che tecnologico e che la diffusione della Cultura Digitale favorisca non solo la crescita dell'economia, ma anche delle ...

