Milano | lite in centro profughi | anziano in ospedale

Politecnico di Milano in lutto : morto il tecnico Franz Rota Nodari : Un gravissimo lutto ha colpito il Politecnico di Milano. Ad Ono San Pietro è morto Francesco Franz Rota Notari, tecnico di

Ubeeqo al Politecnico di Milano per la giornata dedicata alla sostenibilità : presentata la convenzione con l’Università e una call for ideas dedicata agli studenti : Giovedì 22 marzo 2018 dalle 9.30 alle 18.30 appuntamento al Politecnico di Milano (presso i Giardinetti di Via Pascal) che, in occasione della giornata Mondiale dell’Acqua, organizza diverse attività aperte al pubblico per sensibilizzare su alcuni temi dello sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Durante la giornata si potrà meglio conoscere la realtà della sharing mobility, grazie alla presenza dei maggiori ...

Università : al Mip Politecnico di Milano è nata la Fintech Academy : Milano, 19 mar. (AdnKronos) – Al Mip Politecnico di Milano è nata la Fintech Academy, con un’offerta formativa dedicata all’intersezione tra il mondo della finanza e quello della tecnologia digitale. Per la prima Fintech Academy in Italia, la business school del Politecnico di Milano lancia sette corsi brevi di 1 o 2 giorni in partenza da marzo a settembre dedicati a studenti, professionisti e imprenditori. Uno dei corsi si ...

PolimiRUN 2018 - torna la corsa del Politecnico di Milano : Ci sono buone probabilità che il prossimo 20 maggio Milano sia “invasa” da oltre 12 mila runners che, indossando una maglia verde chiaro come segno distintivo, attraverseranno le strade della capitale meneghina nella terza edizione di PolimiRUN, la corsa organizzata dal Politecnico di Milano. Una gara competitiva e una corsa amatoriale di 10 km, che inizierà dal Campus Bovisa La Masa e terminerà in Piazza Leonardo da Vinci, proprio ...

Lenovo stringe un accordo con il Politecnico di Milano : L'accordo di Lenovo con il Politecnico condotto attraverso il proprio Partner di canale di vendita C2, specializzato nel mondo della didattica ha durata di un anno e prevede diversi livelli di sconto ...

Milano - lite in casa. Un uomo di 37 anni muore accoltellato : Ci sarebbe una lite tra connazionali egiziani all'origine dell'omicidio di un uomo, intorno alle 19 in via Meucci, zona Crescenzago. Il 118 è intervenuto per soccorrere un uomo di 37 anni, che è stato ...

Neve a Milano - in città strade pulite. Ma in Lombardia cancellati oltre il 30% dei treni regionali : Dopo le temperature rigide dei giorni scorsi, anche Milano si è svegliata sotto una coltre bianca. Pochi, al momento, i centimetri caduti ma nelle prossime ore è attesa altra Neve sulla città. Ma a preoccupare è il ghiaccio: “L’accumulo di Neve previsto dovrebbe essere limitato — ha scritto il sindaco Giuseppe Sala su Facebook —. Ritengo che le scuole debbano rimanere aperte. Naturalmente confido nella collaborazione di tutti per ...

Italgas nuovo socio del Mip Politecnico di Milano : "Uno dei pilastri della strategia della nostra business school è da sempre la vicinanza alle aziende e al mondo del business, di cui vogliamo essere parte integrante dichiara Andrea Sianesi, preside ...

Milano - lite in strada : giovane indagato per tentato omicidio : Sono entrambi indagati i due giovani che ieri sera, lunedì 19 febbraio, si sono accoltellati a Milano. Il più grave è un 37enne, colpito da un coltellata all'addome in via Bolivar e trasportato in ...

LITE A COLTELLATE PER UNA RAGAZZA/ Milano - duello in piazza Napoli : uno sfregiato - l'altro ferito al torace : LITE a COLTELLATE per una RAGAZZA a Milano: un ragazzo di 22 anni e un altro di 26 si sono fronteggiati con le lame in piazza Napoli. Nessuno dei due aveva precedenti penali..(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 10:19:00 GMT)

Milano : lite in strada - giovane indagato per tentato omicidio : Milano, 20 feb. (AdnKronos) - Sono entrambi indagati i due giovani che ieri sera, lunedì 19 febbraio, si sono accoltellati a Milano. Il più grave è un 37enne, colpito da un coltellata all'addome in via Bolivar e trasportato in condizioni gravi (codice rosso) all'ospedale Niguarda. L'altro ferito è u

Milano - lite a colpi di coltello : grave un ragazzo di 27 anni : Ricoverato in codice rosso al Niguarda, l'altro è al Fatebenefratelli con una ferita che lo ha sfregiato da orecchio a bocca. Pare che il movente sia un...

Milano creative city Unesco for literature : Milano città creativa per la letteratura si presenta per la prima volta al pubblico internazionale della fiera dell’editoria milanese, dopo

JESSICA FAORO - DELITTO VIA BRIOSCHI/ Milano - il tranviere confessa : “lite per un film” - accoltellata 10 volte : Milano, JESSICA FAORO uccisa in casa in via BRIOSCHI: arrestato Alessandro Garlaschi, "lei aveva in mano il coltello, io ho solo reagito". Lite per un film o approccio rifiutato?(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 13:20:00 GMT)