Milano | in piazza Duomo con una pistola nello zaino | ma era finta

Con pistola finta in piazza Duomo Milano : ANSA, - Milano, 26 MAR - Un senegalese di 47 anni è stato denunciato dai carabinieri per "porto di armi e oggetti atti a offendere" per aver estratto una pistola in piazza del Duomo, a Milano. L'arma ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari inizia l'ultima settimana del mese (26 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia l'ultima settimana del mese. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 03:42:00 GMT)

StraMilano 2018 - vittorie di Kibitok e Kebede : Kenya ed Etiopia trionfano in Piazza Castello. Tutti i risultati : La 43esima edizione della Stramilano, tradizionale mezza maratona che si corre per le strade del capoluogo meneghino, ha visto la partecipazione di ben 5600 podisti (addirittura 50mila per la non competitiva 10 chilometri). Un evento sempre affascinante con la presenza anche di diversi big. Partenza e arrivo in Piazza Castello. vittorie del keniano Felix Kibitok (1h00:11) e dell’etiope Sutume Asefa Kebede (1h07:54). Non arriva così la ...

In 60mila persone in piazza per la StraMilano : In 60mila persone in piazza per la Stramilano Senza code i controlli di sicurezza ai sette varchi d’ingresso in piazza Duomo Continua a leggere

Milano - 60mila persone in piazza Duomo per la StraMilano : Milano, 60mila persone in piazza Duomo per la StraMilano LaPresse 1 di 23 LaPresse 2 di 23 LaPresse 3 di 23 LaPresse 4 di 23 LaPresse 5 di 23 LaPresse 6 di 23 LaPresse 7 di 23 LaPresse 8 di 23 ...

Milano. Il mistero del Like gigante in piazza XXV Aprile : Pubblicità? Provocazione? Milano si interroga incuriosita sull’installazione comparsa ieri mattina in piazza XXV Aprile, sotto Porta Garibaldi, alle porte della movida

Diretta / Mondiali Pattinaggio 2018 Milano streaming video e tv : bravi Guignard/Fabbri - piazzamento record! : Diretta Mondiali Pattinaggio artistico 2018: info streaming video e tv delle finali dell'individuale maschile e della danza. Occhi puntati su Matteo Rizzo e Cappellini-Lanotte.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 17:26:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari cerca il rimbalzo (23 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il calo di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 05:02:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari senza dati dagli Usa (22 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non avrà dati in arrivo dagli Stati Uniti. Pochi quelli diffusi in Europa durante la mattinata. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 03:39:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende la Fed (21 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI vive una giornata di attesa per la decisione della Fed sui tassi, che arriverà solo in serata. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 03:41:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari il giorno dopo il tonfo di Facebook (20 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non avrà molti dati macroeconomici con cui confrontarsi, salvo l'indice Zew tedesco. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 03:27:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari inizia la settimana guardando ai 23.000 punti (19 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimana puntando a quota 23.000. Pochi dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 03:14:00 GMT)

Milano : al via da piazza Luigi di Savoia riqualificazione Stazione Centrale (2) : (AdnKronos) - Anche i Magazzini Raccordati sono destinati a essere rinnovati. Mentre è allo studio da parte di Grandi Stazioni Retail un progetto di sviluppo sul lungo termine, gli spazi saranno la location delle esposizioni di Ventura Project in occasione del Fuorisalone. Entro il secondo semestre

Milano : al via da piazza Luigi di Savoia riqualificazione Stazione Centrale : Milano, 17 mar. (AdnKronos) - Partirà dalla riqualificazione dell’area della Stazione lungo piazza Luigi Di Savoia il piano di sviluppo e rivitalizzazione del quartiere attorno alla Stazione Centrale di Milano e i Magazzini Raccordati. Entro l’estate Grandi Stazioni Retail, in accordo con l’amminist