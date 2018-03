Milano Bando per assegnare 32 alloggi più un ex negozio

Milano. A bando altri 14 locali tra Galleria e piazza Castello : Va avanti il programma di valorizzazione dei locali della Galleria Vittorio Emanuele II. Il Comune di Milano ha aperto un

A Milano c’è un bando per 15 startup che vogliono crescere : bando per startup di Speed Mi Up Per quindici startup si aprono le porte di Speed Mi Up, l’incubatore di imprese di Milano. Oggi l’ente, fondato da università Bocconi e Camera di commercio ambrosiana, con il sostegno del Comune di Milano, lancia l’undicesimo bando per imprese innovative. Per candidarsi (qui le condizioni) c’è tempo fino alle ore 12 del prossimo 30 marzo. All’incubatore potranno accedere al massimo ...

Milano. Bando per l’housing privato in via Padova : Il Comune di Milano cerca proposte di partenariato per la rigenerazione e lo sviluppo di alcune aree periferiche della città,

Milano : Comune apre bando per rappresentanti in enti e fondazioni : Milano, 9 feb. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha aperto un bando per la presentazione delle candidature per le nomine e le designazioni dei rappresentanti comunali in alcuni enti, fondazioni, associazioni e società a partecipazione comunale. Si tratta complessivamente di 26 incarichi. Il bando sa

Milano. Reinventing cities : presentato il bando a professionisti e investitori : Si è tenuta presso il Salone d’onore della Triennale, la presentazione di Reinventing cities, il bando internazionale lanciato da C40, cui Milano partecipa insieme ad altre 18 città del mondo, che prevede l’alienazione di siti inutilizzati a favore di progetti…Continua a leggere →