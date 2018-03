Milano | arriva ' l' Uber' dei cinesi | centinaia di tassisti abusivi

Milano : arriva 'l'Uber' dei cinesi - centinaia di tassisiti abusivi : Sarebbero già oltre 400. Autisti senza licenza, fuori da stazioni e aeroporti a bordo di auto di lusso, pronti a prelevare turisti e uomini d'affari in arrivo dalla Cina. Tassisti e Ncc sul piede di ...

A Milano prove generali per una città senza contanti : arriva la moneta digitale : Rendere Milano una città cashless, in cui abitanti e turisti possano pagare senza contanti, può diventare un sogno possibile. A questo obiettivo hanno lavorato giorno e notte per 26 ore no-stop i 70 partecipanti dell’hackathon “Cashless Milano Hack”. L’evento rientrava nell’ambito della Milano Digital Week svoltasi al Base di Milano e giunta oggi al termine. A vincere il premio di 8mila euro il progetto realizzato dal gruppo Coin Busters. Tre ...

Milano - canestri - corde e fantasia : in via Bramante la colazione arriva «al volo» : La finestra al terzo piano di via Bramante si apre alle 7.30. Scende un cestino vuoto, appeso a un nastro da pacco. arrivato a un metro da terra si appesantisce di brioche. Poi la risalita verso la ...

BikeUP : il festival europeo dedicato alle e-bike raddoppia - dopo Lecco arriva anche a Milano : La voglia di e-bike è inarrestabile, con numeri in costante crescita su scala internazionale, e BikeUP, il primo festival europeo interamente dedicato alle biciclette elettriche, raddoppia, affiancando alla tradizionale tappa primaverile di Lecco (23-25 maggio), un appuntamento autunnale a Milano (22-23 settembre), in piazza Castello. La nuova data, che farà diventare il mondo delle e-bike protagonista del cuore della città meneghina, è nata ...

Milano-Sanremo 2018 - lo Squalo arriva da solo! Trionfo epico per Vincenzo Nibali - sempre più nel mito! : Due volte il Giro d’Italia, un Tour de France, una Vuelta di Spagna, due Giri di Lombardia: arriva un’altra perla per uno dei corridori italiani più forti della storia di questo sport. Vincenzo Nibali con un’azione da fenomeno va a prendersi la Milano-Sanremo 2018: scatto impressionante sul Poggio, cavalcata solitaria verso l’arrivo di Via Roma. Da 12 anni, dalla vittoria di Pozzato, l’Italia non riusciva ad imporsi ...

Milano : arriva 'Animals' e il nuovo zoo è tutto in peluche : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Metro Linea Blu a Milano - la talpa arriva in piazza Tricolore. LE FOTO : Metro Linea Blu a Milano, la talpa arriva in piazza Tricolore. LE FOTO Sfondata l’ultima barriera della tratta scavata da Forlanini in circa un anno. Il sindaco Sala: "Entro la fine del 2022 si può ipotizzare un'apertura totale della Linea". Avrà 21 fermate e sarà lunga più di 15 chilometri Parole ...

FILOSOFIA A Milano arriva AL GIAMBELLINO : ... cura per il terzo anno consecutivo il laboratorio filosofico di Nuova Acropoli, dando vita insieme ai volontari ad incontri per la diffusione dell'antica Scienza tra la gente e promette: '...

Arriva a Milano l’accademia globale per startup e imprenditori : Approda anche a Milano il Founder Institute, uno dei principali acceleratori mondiali di startup e aziende. Ad aprile l’istituto di Palo Alto, California, avvierà il suo semestre di formazione per imprenditori innovativi. La strategia dell’acceleratore, avviato nel 2009, è quella di focalizzarsi sui fondatori delle aziende anziché sulle idee e di sostenere motivazione e talento. Il programma prevede corsi di formazione, incontri con ...

Reptilia Expo : L'affascinante mondo dei rettili arriva al Palazzetto dello Sport di CORNAREDO nell'unica tappa in provincia di Milano : ... MI, Palazzetto dello Sport Centro Sportivo Sandro Pertini Viale dello Sport , ang. Viale della Repubblica, Sabato 17 e Domenica 18 Marzo 2018 Ingresso Mostra: dalle ore 10.00 alle ore 18.30 ...

Neve - Big Snow è arrivata a Milano : allarme ghiaccio ma mezzi pubblici regolari e scuole aperte : mezzi spargisale in azione per evitare che le strade diventino scivolose. L'appello del Comune ai proprietari degli stabili: "La pulizia dei marciapiedi vostra...

Alla Triennale di Milano arrivano le biciclette che sposano artigianato e design : * Il tuo indirizzo email non sarà visualizzato Leggi anche 16 giugno 2015 George, fatti in là: piccoli Royal Baby crescono Sono loro i protagonisti del 2015, i piccoli reali d'Europa e del mondo, al ...

A Milano arriva l’Accademia della Sfoglia : Si comincia con le tagliatelle e i maltagliati, si prosegue con i maccheroni, e dopo tortelli si finisce con i tortellini: 4 lezioni in tutto (il calendario è in gallery) «perché tante ne bastano per acquisire manualità imparare a preparare con le proprie mani un primo piatto che dà molta soddisfazione», spiega Rina Poletti, sfoglina modenese che ha lasciato un lavoro impiegatizio e «ben retribuito» (lo ripete spesso) per dedicare gli ultimi 40 ...

Meteo - arriva Big Snow : da domani neve e gelo al Centro Nord - anche a Milano : arriva Big Snow. Nei prossimi giorni, tra mercoledì e giovedì per la precisione, ecco che una perturbazione atlantica raggiungerà il nostro Paese. LEGGI anche...