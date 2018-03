Milano | appalti | la stretta sulle ambulanze «Ora rischiamo di chiudere»

Appalti rifiuti : arrestati funzionari e imprenditori a Catania - Roma e Milano : La Dia di Catania sta eseguendo in queste ore una serie di misure cautelari non solo nel capoluogo etneo, ma anche a Roma e Milano . I destinatari dei provvedimenti sono imprenditori che operano nel settore Ecologia e Ambiente, oltre a funzionari pubblici che hanno un ruolo importante nel Comune di Catania . L’accusa nei confronti degli indagati è di aver commesso reati contro la Pubblica amministrazione. Nel mirino del dirette dal capo centro ...

Appalti per i rifiuti da 350 milioni - arrestati funzionari pubblici e imprenditori a Roma - Milano e Catania : La Direzione investigativa antimafia di Catania sta eseguendo misure cautelari nel capoluogo etneo, a Roma e Milano nei confronti di funzionari pubblici , con ruolo apicale, del Comune e imprenditori impegnati nel settore Ecologia e Ambiente indagati per reati contro la Pubblica amministrazione. Al centro delle indagini, dirette dal capo centro Dia Renato Panvino e coordinate dal procuratore Carmelo Zuccaro, l'affidamento di un appalto ...

Milano - appalti Lidl-Securpolice all'ombra della mafia : condannato anche un prete : Un'ex funzionaria del Comune di Milano, Giovanna Afrone, condannata a tre anni per corruzione, un sacerdote, Don Giuseppe Moscati, a un anno e due mesi per fatture false, un ex dipendente della ...