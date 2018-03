Milano Al via la formazione lavorativa dei richiedenti asilo

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : riviviamo il programma libero di Nathan Chen : Dopo il programma corto di giovedì, gli uomini sono tornati quest’oggi sul ghiaccio per il free skating dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Divenuto il grande favorito della gara dopo la splendida performance del programma corto, lo statunitense Nathan Chen si è confermato anche nel secondo segmento di gara, dove ha ottenuto 219.46 punti, diventando ...

Milano. Incidente in Viale Famagosta : il gemello si prende la colpa : Gli agenti della Squadra Interventi speciali della Polizia locale di Milano, sotto la direzione del Comandante Marco Ciacci, hanno impiegato

Al via Milanofil 2018 - tra francobolli e oggetti da collezione - : Inaugurata il 23 marzo a Milano dalla presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina, la XXXI edizione di una delle più importanti vetrine filateliche nazionali, che quest'anno amplia i propri ...

Al via Milanofil 2018 - tra francobolli e oggetti da collezione : Al via Milanofil 2018, tra francobolli e oggetti da collezione Inaugurata il 23 marzo a Milano dalla presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina, la XXXI edizione di una delle più importanti vetrine filateliche nazionali, che quest'anno amplia i propri orizzonti anche ad altre forme di ...

Al via MilanoFil 2018 - non solo francobolli : Non solo francobolli, ma anche fumetti, dischi in vinile, auto storiche e numismatica. E' questa la MilanoFil del 2018, ta oggi a Milano dalla presidente di po. La tradizionale rassegna della ...

AEROPORTO Milano MALPENSA - LOT aumenta la capacità sui voli per Varsavia : La capitale è caratterizzata dall'architettura del realismo socialista ben simboleggiata dall'enorme e monumentale Palazzo della Cultura e della Scienza , situato accanto alla stazione centrale. L'...

Poste : al via Milanofil 2018 - il Salone del francobollo - ma non solo - : Si parlerà anche di scienza con la Mostra di Astrofilatelia, animata dalla presenza di un astronauta, e di sport con la premiazione della prima edizione del concorso per il più bel francobollo ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : riviviamo la short dance da record del mondo di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron : La short dance di quest’oggi ha dato il via alla gara di danza dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in corso di svolgimento al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Grandi favoriti della vigilia, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno confermato i pronostici, dimostrando di essere sulla buona strada per la conquista di un secondo titolo mondiale dopo quello del 2016. La coppia transalpina ha ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : riviviamo la short dance da record del mondo di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron : La short dance di quest’oggi ha dato il via alla gara di danza dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in corso di svolgimento al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Grandi favoriti della vigilia, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno confermato i pronostici, dimostrando di essere sulla buona strada per la conquista di un secondo titolo mondiale dopo quello del 2016. La coppia transalpina ha ...

Il rito si ripete - StraMilano al via. Tutti i big in gara - Italia non pervenuta : È la campionessa del mondo di corsa in montagna in carica , distanza classica, , titolo vinto a Premana lo scorso luglio. PETTORALE n° 2 Wude AYALEW - Etiopia - 1987 Specialista della corsa ...

“Al via a Milano il 22° Corso Base ‘Elementi di Chirurgia e Riabilitazione della Mano'” : Giunto alla ventiduesima edizione, torna il “Corso Base: Elementi di Chirurgia e Riabilitazione della Mano”, la settimana di didattica dedicata a questo organo e alla sua cura, che si terrà da oggi fino al 22 marzo presso il Centro Congressi Stelline di Milano. Un’iniziativa organizzata dal professor Giorgio Pajardi, direttore dell’UOC di Chirurgia e Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università di Milano, ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : riviviamo il programma corto di Nathan Chen : Il programma corto maschile ha aperto la seconda giornata dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Dopo il pessimo programma corto realizzato alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, lo statunitense Nathan Chen è riuscito a trovare l’agognato riscatto, completando un’ottimo short program, che lo pone al comando della classifica provvisoria. Il ...

Milano. Riconsegna temporanea dell’area di via Borgogna : Il Comune di Milano e la Società Expo Borgogna Parking hanno raggiunto un accordo che prevede la Riconsegna temporanea dell’area interessata

Gallarate - sindaco spedisce i migranti a Milano/ Andrea Cassani pagava i biglietti del treno per mandarli via : Gallarate, sindaco spedisce i migranti a Milano: Andrea Cassani pagava i biglietti del treno per mandarli via. La strana vicenda avvenuta in questi giorni nel varesotto(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 23:40:00 GMT)