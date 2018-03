Milan | se Li non sottoscrive | il 33% può essere offerto a «soci strategici»

Il dialetto Milanese non dice “ti amo” : ecco perché : Il dialetto milanese non conosce un modo per dire “ti amo”. L’espressione, assente del resto nella maggior parte dei dialetti d’Italia, viene sostituita da un più freddo e semplice “te voeuri ben”: ma perché?Continua a leggere

Al via MilanoFil 2018 - non solo francobolli : Non solo francobolli, ma anche fumetti, dischi in vinile, auto storiche e numismatica. E' questa la MilanoFil del 2018, ta oggi a Milano dalla presidente di po. La tradizionale rassegna della ...

VIDEO CM.IT - Il Psg ha scelto Allegri. Belotti-Milan : non è finita! : ... anche oggi, venerdì 23 marzo 2018, la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti sulle principali notizie provenienti dal mondo del calciomercato, italiano ed estero, dal ritorno di fiamma del ...

Poste : al via Milanofil 2018 - il Salone del francobollo - ma non solo - : Si parlerà anche di scienza con la Mostra di Astrofilatelia, animata dalla presenza di un astronauta, e di sport con la premiazione della prima edizione del concorso per il più bel francobollo ...

Il rito si ripete - StraMilano al via. Tutti i big in gara - Italia non pervenuta : È la campionessa del mondo di corsa in montagna in carica , distanza classica, , titolo vinto a Premana lo scorso luglio. PETTORALE n° 2 Wude AYALEW - Etiopia - 1987 Specialista della corsa ...

"Matteo Salvini e Steve Bannon si sono incontrati a Milano l'8 marzo". Lo rivela l'Agi : Lo scorso 8 marzo Matteo Salvini e Steve Bannon si sono incontrati a Milano. L'incontro - più volte smentito - è stato rivelato all'agenzia di stampa Agi da fonti qualificate.A Milano non si sarebbe parlato di Cambridge Analytica, la controversa società di gestione dei dati social a fini elettorali di cui Bannon è stato uno dei fondatori e il vice presidente fin quando è entrato nello staff di Donald Trump per ...

Usmanov : «Non ho ricevuto proposte per acquistare il Milan» : Una portavoce del miliardario russo ha negato ogni coinvolgimento di Usmanov sul dossier Milan L'articolo Usmanov: «Non ho ricevuto proposte per acquistare il Milan» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'oncologo di Napoli che si opera a Milano : "Non è sfiducia ma l'attesa è troppo lunga" : Io, Antonio Marfella, tossicologo, oncologo, dirigente medico e presidente dei medici per l'Ambiente, vi spiego perché sono in lista di attesa allo Ieo di Milano per farmi operare di cancro alla ...

Milano - gelataia non serve Salvini perché “razzista” : Milano, gelataia non serve Salvini perché “razzista” La madre: “Il leader della Lega ne ha chiesto il licenziamento”. Ma i titolari spiegano: “L’abbiamo ripresa e lei se n’è andata”. Continua a leggere

Eurolega : Jerrels non basta - Milano ko in casa con Valencia : LA CRONACA - In avvio Gudaitis spinge Milano sul 20-11 ma in apertura di secondo parziale Valencia realizza 17 punti in cinque minuti e torna in parità a quota 34. Nel terzo quarto Micov propizia il +...

Milano - gelataia non serve Salvini perché 'razzista' : ripresa dai titolari : Da noi può essere servito chiunque con qualunque ideologia politica o culturale e quando la cosa è stata fatta notare alla signorina, lei se n'e' andata lasciando i suoi colleghi e il posto di lavoro"...

Milan : già chiusi 3 colpi - altri 2 pronti - non è finita : ecco il super acquisto Video : Il Milan si prepara ad affrontare la decisiva parte finale di stagione, che la vede protagonista di un’incredibile rincorsa alla “zona Champions”. I rossoneri sotto la guida di Gennaro Gattuso sono tornati sotto, mettendo pressione a Lazio e Inter. La vittoria contro il Chievo, conquistata nei minuti finali, è stata fondamentale per mantenere viva la speranza di una qualificazione in Champions League per la prossima stagione. L’attuale tecnico ...

Milan - caos biglietti derby : il club non li rimborsa - beffati i tifosi dell'Inter. Vendita club : procura apre un fascicolo : MilanO - Le modalità del recupero del derby di Milano , rinviato per la tragica scomparsa di Davide Astori, continuano a fare discutere. Dopo il botta e risposta tra gli amministratori delegati di ...

Brutte notizie per il Milan : il Villarreal non riscatta Bacca : Secondo le edizioni online di 'Marca' e 'Sport', quotidiani spagnoli, il Villarreal avrebbe infatti praticamente deciso di non riscattare il giocatore entro il 30 giugno. Se così sarà, nelle casse ...