Milan-Gattuso | giovedì la firma sino al 2021 In estate assalto a Belotti e addio a

Milan - rassegna stampa : Da Gattuso a Cutrone - tempo di rinnovi - Calcio : Dal canto suo, La Gazzetta dello Sport : 'Kessie infinito: in campo 60 ore Franckamente insostituibile', il sommario 'L'ivoriano a oltre 3.600 minuti stagionali e in Juve-Milan poteva essere ...

Milan - ecco quando può arrivare il rinnovo di Gattuso : Rino Gattuso e il Milan , avanti insieme. Secondo la Gazzetta dello sport il rinnovo può arrivare già prima della sfida di sabato 31 marzo contro la Juventus.

Milan - Gattuso : rinnovo pronto. La firma prima della sfida contro la Juve : «Ha un talento straordinario e il momento per rinnovare arriverà presto, non questa settimana però perché sarò in giro per il mondo», la parte dell'ultimo weekend. E per passare alle cose formali, si ...

Calciomercato Milan - Gattuso firma : dettagli rinnovo : ... secondo quanto si legge questa mattina in edicola sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport', il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli , impegnato durante la sosta per le nazionali a ...

Genoa - il dg Perinetti : 'Speriamo che il futuro del Milan sia Gattuso' : Giorgio Perinetti , direttore generale del Genoa , parla a RMC Sport a margine del Trofeo Maestrelli: 'Se Berlusconi si sarà pentito della decisione di non prendere Sarri al Milan? Non mi risulta che si sia mai pentito di nulla. Sono discorsi che lasciano il ...

Milan - Montella smonta Gattuso : 'Con me non hanno avuto pazienza - ora raccolgono i frutti. Cutrone mia creatura' : Un'intervista da non far leggere ai tifosi del Milan . Il tecnico del Siviglia Vincenzo Montella commenta a Radio Anch'io il momento dei rossoneri, con Rino Gattuso che sta guidando la squadra a una ...

Milan - Gattuso elogia Musacchio e punge Kalinic : ... con Gattuso in panchina media di 2,14 punti a partita Milan-Chievo 3-2: ancora Andrè Silva, rimonta Champions per i rossoneri , Video Gol, Milan-Chievo diretta tv e live streaming oggi 18/3

Milan - meglio di Gattuso hanno fatto solo Sarri e Allegri. Rinnovo sempre più vicino : I nerazzurri non replicano per ora Milan-Chievo 3-2: ancora Andrè Silva, rimonta Champions per i rossoneri , Video Gol, Milan-Chievo diretta tv e live streaming oggi 18/3 Milan-Chievo probabili ...

Milan - Gattuso svela un incredibile retroscena su Kessie : Il Milan continua a vincere, altro successo nella gara di campionato contro il Chievo, continua la lotta per la qualificazione in Champions League. Nella gara di ieri altro rigore sbagliato questa volta da Kessie, ecco le dichiarazioni del tecnico Gattuso come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’: “lo sapevo che avrebbe sbagliato il rigore, parlava con il pallone e lui non deve pensare, perché quando pensa è un casino. Ma i ...

Milan-Chievo 3-2 - quinta vittoria di fila per Gattuso : “Bisogna rischiare. Kalinic? Con me…” : Milan-Chievo 3-2- Un Milan formato rimonta batte 3-2 il Chievo e mette il sigillo alla quinta vittoria di fila in campionato. Una vittoria che tiene vive le speranze Champions, specialmente in vista del derby contro l’inter. Un Milan compatto, a tratti distratto, ma abile a stare in partita e a ribaltare le sorti del match. […] L'articolo Milan-Chievo 3-2, quinta vittoria di fila per Gattuso: “Bisogna rischiare. Kalinic? Con ...

Calcio : Milan - Gattuso - senza Var non avremmo vinto : Siamo stati troppo lenti, il problema è stato questo", ha detto ancora Gattuso, parlando ai microfoni di Premium Sport. "Il passaggio alle due punte? In questo momento se vogliamo andare in Champions ...

Milan - Gattuso senza peli sulla lingua : che bordate a Kalinic : Tre punti preziosi per il Milan contro il Chievo, ecco le parole di Gattuso ai microfoni di Mediaset Premium: “senza il VAR oggi forse non avremmo vinto. Sapevamo che dovevamo fare fatica oggi, abbiamo speso tanto nell’ultimo periodo. Serviva una partita di sofferenza. Abbiamo sbagliato tantissimo, siamo stati troppo lenti. Ci è andata bene, ma siamo contenti. Ora dobbiamo recuperare un po’ di energie. Kalinic? Quando ci alleniamo ...

Milan-Chievo - dalle 15.00 La Diretta Gattuso si affida al neo azzurro Cutrone : Il Milan torna a giocare a San Siro di fronte ai propri tifosi dopo la trasferta vittoriosa a Marassi sul Genoa grazie al gol di André Silva all'ultimo respiro, grazie al quale i ragazzi di Gennaro ...

Autogol Kalinic : si allena male - Gattuso lo esclude da Milan-Chievo : Il fatto lo spiega oggi la Gazzetta dello Sport; ieri, nella rifinitura a Milanello , al momento della partitella finale, Gattuso ha assegnato a Cutrone la pettorina del titolare in attacco. Una ...