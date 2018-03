Milan | c’è l’ipotesi che nessuno si aspettava per il futuro | i tifosi

Blastingnews

: GdS: 'La Juve riparte per preparare il doppio impegno: prima il Milan (sabato 31) poi la Champions (il 3 aprile). O… - forumJuventus : GdS: 'La Juve riparte per preparare il doppio impegno: prima il Milan (sabato 31) poi la Champions (il 3 aprile). O… - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola oggi: ?? Grosso guaio a China Milan: il caso Li ?????? La Procura indaga: riciclaggio ? Me… - acmilanyouth : Esordienti 'B' 2007, 8° giornata Inter-Milan 1-5 ?? ?? Sassi ?? Albè ? Perera S-P-E-T-T-A-C-O-L-A-R-I! ???????… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Ilsta vivendo un bel periodo sul campo, con la squadra di Gattuso che è rientrata in pieno nella rincorsa ad un posto in Champions, ma la situazione societaria preoccupa irossoneri. Negli ultimi giorni infatti il presidente Yonghong Li ha subito un duro colpo per le proprie finanze, infatti una delle sue societa' in Cina è stata dichiarata fallita dal Tribunale. Le difficolta' finanziare di Yonghong Li Il Consiglio di Amministrazione delha approvato un aumento di capitale di circa 35 milioni di euro, che servira' per la gestione ordinaria relativa alla stagione in corso. Nei giorni scorsi il presidente rossonero ne avrebbe dovuto versare una prima tranche di 10 milioni di euro; il tanto atteso bonifico però non è arrivato e, anche se dalla societa' di Via Aldo Rossi mostrano ottimismo, isono molto preoccupati. Secondo le voci che filtrano dalla ...