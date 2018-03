Migranti : Federalberghi Lampedusa - non siamo razzisti ma contenti per chiusura hotspot : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) – “Noi non siamo razzisti, e penso che ormai lo sappiano tutti. Però, quest’isola negli ultimi anni, è stata abusata fin troppo. Quindi, non posso certamente dire di essere dispiaciuto per la chiusura dell’hotspot di Lampedusa. Quest’isola vive di turismo e non possiamo più essere l’isola delle tragedie e delle sofferenze”. Lo ha detto all’Adnkronos Giandamiano ...