Migranti | Corte d' Appello di Milano | ' Bonus bebè a tutte le mamme regolari'

Migranti - Corte dei Conti : “Prima accoglienza costata 1 - 7 miliardi nel 2016. Dalla Ue contributo di soli 38 - 7 milioni” : La prima accoglienza, in Italia, nel 2016 è costata 1,7 miliardi di euro per 2.332 strutture. Il contributo dell’Unione europea alla spesa per l’accoglienza in Italia vale il 2,7% del totale: 38,7 milioni di euro. Sono le considerazioni contenute nella delibera della Corte dei Conti del 7 marzo sul sistema di prima accoglienza. Uno studio che si concentra sul triennio 2013-2016, sul quale ancora non sono sciolti tutti i dubbi rispetto al modo in ...

I Migranti ci costano dai 35 ai 168 euro al giorno. La pessima gestione del sistema accoglienza finisce sotto la lente della Corte dei Conti : L'accoglienza dei migranti finisce sotto la lente della Corte dei Conti che, dopo attente analisi, ha redatto un rapporto attraverso il quale si evidenziano le criticità del fenomeno. Nelle 150 pagine ...

Corteo Cobas - a Roma sfilano i Migranti "rossi" : La realtà è che qui lo scontro è più di visioni del mondo. Sono arrivati in Occidente ma non lo amano. Non né riconoscono i valori e lo stile di vita. No al mercato, no al capitalismo, no alla ...

Corteo Cobas - a Roma sfilano i Migranti rossi : Abbas ha trentatré anni, è marocchino e lavora da facchino sottopagato a Bologna. Poi c’è Rafael, un disoccupato venezuelano che vive a Roma, nello stabile occupato di viale del Policlinico. sfilano spalla a spalla, lungo via Cavour, sotto la pioggia battente e le insegne rosse del sindacato “S.I. Cobas”. È questa l’altra piazza di oggi, la faccia impresentabile e arrabbiata della sinistra. Quella che ...

Migranti - Corte di Giustizia Ue : No alla perizia psicologica : Gli Stati membri non possono sottoporre un richiedente asilo a test psicologici per verificare il suo orientamento sessuale. È questa la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha stabilito che la pratica costituisce un'ingerenza sproporzionata nella vita privata. L'omosessualità rappresenta una delle ragioni per cui il rifugiato teme persecuzioni nel prorpio paese.Siamo nel 2015 quando un cittadino nigeriano ...

Migranti rimpatriati in Sudan - la corte europea accoglie il ricorso : La corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto il ricorso contro l’espulsione dall’Italia di cinque Sudanesi che rischiano la persecuzione nel loro paese. Leggi

Rimpatri di massa - la Corte europea dei diritti dell'uomo ammette i ricorsi dei Migranti sudanesi : Era il 24 agosto 2016 quando 40 cittadini sudanesi, fermati dalla polizia a Ventimiglia, vennero espulsi e Rimpatriati a seguito di un accordo di cooperazione firmato dal capo della Polizia Gabrielli ...