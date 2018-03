Migranti : al Sikulo di Palermo il premio Welcome dell'Unhcr (2) : (AdnKronos) - In accordo con il Consorzio Solco, che promuove la cooperazione sociale in Sicilia, Sikulo ha deciso di aderire a un’iniziativa in base a cui alcune risorse umane vengono reperite tra i rifugiati con l’obiettivo di formarli e favorire il loro inserimento lavorativo e il processo di inc