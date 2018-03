Miami | Pliskova ai quarti Muguruza fuori

Miami Open - Pliskova ai quarti dopo il ritiro della Diyas : Karolina Pliskova si è qualificata ai quarti di finale del torneo Wta di Miami , cemento, montepremi 8.648.508 dollari, . La ceca, numero 6 del mondo e 5 del seeding, ha approfittato del ritiro della kazaka Zarina Diyas, numero 56 del ranking Wta, che si è ritirata sul punteggio di 6-2, 2-1 per la 26enne di Louny dopo appena 55 minuti di ...

Diretta/ Miami Open 2018 Fognini Kyrgios streaming video e tv : Karolina Pliskova vola ai quarti (tennis - oggi) : Diretta Miami Open 2018: Fognini Kyrgios è l'unico match con un italiano in campo e vale per il terzo turno del torneo di tennis che si gioca in Florida. Già eliminato Roger Federer(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:10:00 GMT)

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati di sabato 24 marzo. Radwanska elimina Halep. Pliskova e Muguruza agli ottavi : Dopo l’eliminazione della testa di serie numero due, arriva anche quella della numero al WTA Premier Mandatory di Miami. Simona Halep saluta la Florida dopo essere stata sconfitta da una ritrovata Agnieszka Radwanska. La polocca si è imposta in tre set in rimonta con il punteggio di 3-6 6-2 6-3. Halep perde così l’occasione di poter aumentare il vantaggio in classifica su Caroline Wozniacki, mentre Radwanska torna finalmente ...