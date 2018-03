Miami Open | Pliskova ai quarti dopo il ritiro della Diyas

DIRETTA/ Miami Open 2018 Fognini Kyrgios streaming video e tv : Kerber e Yafan Wang in campo (tennis) : DIRETTA Miami Open 2018: Fognini Kyrgios è l'unico match con un italiano in campo e vale per il terzo turno del torneo di tennis che si gioca in Florida. Già eliminato Roger Federer(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:45:00 GMT)

Diretta/ Miami Open 2018 Fognini Kyrgios streaming video e tv : Karolina Pliskova vola ai quarti (tennis - oggi) : Diretta Miami Open 2018: Fognini Kyrgios è l'unico match con un italiano in campo e vale per il terzo turno del torneo di tennis che si gioca in Florida. Già eliminato Roger Federer(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:10:00 GMT)

DIRETTA / Miami Open 2018 Fognini Kyrgios streaming video e tv : iniziano i match! (tennis - oggi) : DIRETTA Miami Open 2018: Fognini Kyrgios è l'unico match con un italiano in campo e vale per il terzo turno del torneo di tennis che si gioca in Florida. Già eliminato Roger Federer(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:39:00 GMT)

Miami Open : la Svitolina - la Ostapenko e la Kvitova agli ottavi : ROMA - Elina Svitolina , Jelena Ostapenko e Petra Kvitova raggiungono gli ottavi di finale del ' Miami Open ', Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.648.508 dollari in corso sui campi in ...

Miami Open - Del Potro agli ottavi - Fognini stasera contro Kyrgios : Stanotte da Miami è arrivata un'altra sorpresa: dopo l'eliminazione del numero uno del mondo Federer, è caduto anche il bulgaro Dimitrov , numero 4 del mondo, che ha dovuto dire addio al torneo sotto ...

Miami Open : fuori Dimitrov - avanzano Cilic e Del Potro : Cilic - Nella parte bassa del tabellone prosegue intanto il cammino di Marin Cilic : il croato, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, ha comunque dovuto battagliare per superare 7-5 7-6 il ...

Tennis - Miami Open : Dimitrov fuori al terzo turno : ROMA - Altra eliminazione eccellente al ' Miami Open ', secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari in corso sui campi in cemento del Tennis Center di Crandon Park, ...

Miami Open 2018/ Diretta Fognini Kyrgios streaming video e tv - orario delle partite (tennis - oggi) : Diretta Miami Open 2018: Fognini Kyrgios è l'unico match con un italiano in campo e vale per il terzo turno del torneo di tennis che si gioca in Florida. Già eliminato Roger Federer(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 07:00:00 GMT)

Diretta/ Miami Open 2018 Del Potro Nishikori streaming video e tv : Cilic fa fuori Pospisil - Venus si salva! : Diretta Miami Open 2018: info streaming video e tv, orario delle partite che si giocano in Florida. Il big-match mette di fronte Del Potro e Nishikori (oggi 25 marzo)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 21:27:00 GMT)

DIRETTA / Miami Open 2018 Del Potro Nishikori streaming video e tv : Venus Williams al terzo set : DIRETTA Miami Open 2018: info streaming video e tv, orario delle partite che si giocano in Florida. Il big-match mette di fronte Del Potro e Nishikori (oggi 25 marzo)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 20:22:00 GMT)

Diretta/ Miami Open 2018 Del Potro Nishikori streaming video e tv : Chung e Konta volano agli ottavi : Diretta Miami Open 2018: info streaming video e tv, orario delle partite che si giocano in Florida. Il big-match mette di fronte Del Potro e Nishikori (oggi 25 marzo)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 18:20:00 GMT)

Miami Open - Kokkinakis rivela : 'Settimana prossima avrei avuto un challenger a St. Louis' : È una vittoria fantastica, con Roger mi sono allenato molte volte: è un grande esempio nello sport, lo ammiro molto. Federer sta esprimendo un tennis fantastico quest'anno, mi ha invitato qualche ...

Diretta/ Miami Open 2018 Del Potro Nishikori streaming video e tv : l'argentino ci riprova (tennis) : Diretta Miami Open 2018: info streaming video e tv, orario delle partite che si giocano in Florida. Il big-match mette di fronte Del Potro e Nishikori (oggi 25 marzo)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 13:39:00 GMT)

Miami Open - avanti Fognini : si qualifica al terzo turno : Miami , USA, - Fabio Fognini comincia con un successo il 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 del 2018, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari, in corso sui campi in cemento di Key Biscayne, ...