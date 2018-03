Miami Open | Del Potro agli ottavi | Fognini stasera contro Kyrgios

Miami Open : fuori Dimitrov - avanzano Cilic e Del Potro : Cilic - Nella parte bassa del tabellone prosegue intanto il cammino di Marin Cilic : il croato, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, ha comunque dovuto battagliare per superare 7-5 7-6 il ...

Tennis - Miami Open : Dimitrov fuori al terzo turno : ROMA - Altra eliminazione eccellente al ' Miami Open ', secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari in corso sui campi in cemento del Tennis Center di Crandon Park, ...

Miami Open 2018/ Diretta Fognini Kyrgios streaming video e tv - orario delle partite (tennis - oggi) : Diretta Miami Open 2018: Fognini Kyrgios è l'unico match con un italiano in campo e vale per il terzo turno del torneo di tennis che si gioca in Florida. Già eliminato Roger Federer(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 07:00:00 GMT)