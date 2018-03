“Mia figlia…” Le ultime parole di Fabrizio Frizzi per la sua piccola Emozione | stupore

caffeinamagazine

: L’ultima intervista: “Lotto per veder crescere mia figlia” - Corriere : L’ultima intervista: “Lotto per veder crescere mia figlia” - redazioneiene : “Mia figlia aveva la faccia che sembrava infuocata” racconta una mamma. La fabbrica dista 700 metri dalla scuola, m… - chedisagio : Due mesi fa, in occasione dei suoi 60 anni, Fabrizio Frizzi diede l'ultima sua intervista al @Corriere. Rileggendo… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Solare, divertente e sempre con una buona parola per tutti. Così lo ricordano. Così era. L’eco della morte del conduttore ha suscitato una profonda ventata di commozione tra i fan che stanno inondando la rete con messaggi di cordoglio. Tra loro come tra gli addetti ai lavori e gli amici di tutti i giorni in un mix di incredulità e, di rabbia e dolore. Dolore con il qualeaveva imparato a convivere. Ancora di più, da novembre quando era stato colpito da un malore che aveva tenuto in ansia tutti. «Dalla mia consueta sicurezza, sono precipitato in un abisso, ma per fortuna ero in uno studio tv! Gli autori, sempre molto attenti a monitorare la macchina in ogni particolare, si sono accorti prima di me di quanto mi stava accadendo – aveva raccontato nell’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera – Se mi fosse capitato in altro momento ...