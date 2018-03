“Mi aiuti a uccidere a mio marito?” | l’omicidio di Maurizio Gucci

fanpage

(Di lunedì 26 marzo 2018) Ossessionata dall'odio per l'ex marito, Patrizia Reggiani, per tutti 'Lady', assoldò la sedicente 'maga' Pina Auriemma, per far. L'erede della maison di moda, fu ucciso a colpi di pistola il 27 marzo 1995, a Milano. I colpevoli rimasero nell'ombra per due anni, fino a quando un portiere d'albergo non si vantò: "Ho ucciso".