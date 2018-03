Mertens | ' Lo scudetto un sogno | ma ora la Juve è più vicina'

Napoli - Mertens/ "La sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus la nostra finale Scudetto" : Napoli, Mertens: l'attaccante belga della squadra di Maurizio Sarri svela come gli azzurri stiano aspettando con ansia la sfida contro la Juventus del prossimo 22 aprile all'Allianz Stadium.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 21:54:00 GMT)

Napoli - Mertens lancia lo sprint scudetto 'Il match con la Juve è la nostra finale' : BRUXELLES - E' in ritiro con la nazionale belga, ma Dries Mertens resta col cuore a Napoli e alla lotta scudetto con la Juventus che raggiungerà l'apice nella sfida in programma fra poco meno di un ...

Napoli - Mertens avvisa la Juventus : lo scontro scudetto è già caldissimo : La Serie A è ferma per lasciare spazio alle Nazionali, continua lo scontro scudetto tra Napoli e Juventus, l’attaccante Mertens avvisa i bianconeri: “lo scontro diretto del 22 aprile sarà la nostra finale di Coppa, quella è la gara che può essere decisiva. Per fortuna – ha detto l’attaccante del Napoli dal ritiro della Nazionale – la Juve ha fatto 0-0 con la Spal e questo vuol dire che il testa a testa continua. Per ...

Mertens : 'Juventus-Napoli la nostra finale - vincere lo Scudetto sarebbe fantastico' : Dries Mertens suona la carica e rilancia la sfida per lo Scudetto: "Vincerlo al Napoli sarebbe fantastico", ha detto l'attaccante dal ritiro del suo Belgio. Una lotta a due, quella tra la squadra di ...

Mertens ha già vinto il suo scudetto : ... la normalità, la vita seria, ordinaria ma di impegno verso gli altri, di chi soffre, di chi non ha dimora fissa e ha smarrito la speranza, è qualcosa di straordinario in un mondo, quello del ...

Mertens : “Scudetto? Se vinciamo - festa per cinque giorni” : Mertens: “Scudetto? Se vinciamo, festa per cinque giorni” Mertens: “Scudetto? Se vinciamo, festa per cinque giorni” Continua a leggere L'articolo Mertens: “Scudetto? Se vinciamo, festa per cinque giorni” sembra essere il primo su NewsGo.

Serie A - Napoli. Mertens : 'Scudetto? 5 giorni di festa in città. Younes grande acquisto' : 85 giorni senza andare in rete, quasi un'eternità per chi ormai del gol non riesce più a fare a meno. "Sono stati troppi. E' vero che si parlava solo di campionato, ma sono troppi. La cosa importante ...

Mertens : "Scudetto? 5 giorni di festa" : 'Se vinciamo lo scudetto organizziamo una grande festa per tutta la città. Cinque giorni di festa'. Lo ha detto Dries Mertens a Radio Kiss Kiss Napoli. L'attaccante belga lancia la lunga volata della ...

Napoli - Mertens : 'Se vinciamo lo scudetto faremo una festa di cinque giorni' : 'Se vinciamo lo scudetto organizziamo una grande festa per tutta la città. cinque giorni di festa'. Lo ha detto l'attaccante del Napoli Dries Mertens intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. Il belga ...

DRIES Mertens / Napoli news - l'attaccante belga : una promessa se vinciamo lo Scudetto : DRIES MERTENS, Napoli news: l'attaccante belga fa una promessa ai tifosi partenopei in caso di vittoria dello Scudetto e parla anche della sua astinenza di 85 giorni dal gol prima di Bergamo(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 16:11:00 GMT)

Napoli - Mertens : "Scudetto? Cinque giorni di festeggiamenti" : A Bergamo è tornato al gol e ora Dries Mertens, come tutto il Napoli, non vuole più fermarsi: "Sono stati troppi i giorni senza segnare. E' stato importante che la squadra abbia continuato a vincere, ...