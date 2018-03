Menù di Pasqua 2018 | idee per il pranzo pasquale

Blastingnews

(Di lunedì 26 marzo 2018) Per chi è alla ricerca diper ildi, dall'antipasto al primo, dal secondo fino al dolce, abbiamo selezionato delle ricette da poter preparare tranquillamente e velocemente per stupire i vostri ospiti. Ille infatti rappresenta un momento di incontro e ritrovo di amici e parenti, pertanto è importante poter preparare qualcosa di originale ma che allo stesso tempo non richieda troppo tempo e sforzo, cosicché anche chi cucina possa godere della giornata di festa.diclassico: ecco cosa preparare Partiamo dagli antipasti. Qui potrete sbizzarrirvi come preferite ed in particolare potrete realizzare un tagliere di salumi e formaggi, o anche dei rustici come ad esempio crocchette, arancini, polpettine, bruschette. Per quanto riguarda i primi piatti, la prima ricetta che abbiamo selezionato per voi è semplice e veloce da preparare. In particolare ...