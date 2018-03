Meno mucche per salvarsi | il punto sulla carne in vitro e la carne vegetale

vanityfair

(Di lunedì 26 marzo 2018) La domanda, appena dopo l’Ora della Terra, mobilitazione globale del Wwf per un futuro sostenibile: come convertire il problema dell’impatto degli allevamenti, in particolare di bovini, sull’ambiente e il consumo crescente di– le stime parlano di un incremento della domanda del 75 per cento entro il 2050 – salvando il pianeta e facendo business? Ci stanno lavorando decine di compagnie della Silicon Valley. C’è la clean meat, la «pulita» prodotta da Memphis Meats, la più nota compagnia impegnata nella coltivazione di proteine animali che, finora, ha «cresciuto» insolo prototipi, ovvero una polpetta di manzo, un petto di pollo e qualche pezzetto di anatra servita all’arancia.che, se mangiata al posto di quella tradizionale, potrebbe ridurre del 90 per cento le emissioni di gas serra. E c’è l’hamburger di Impossible Foods, in cui investe Bill Gates, già ...