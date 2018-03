Melissa Satta | cartoline da Disneyland

vanityfair

(Di lunedì 26 marzo 2018) Manca ancora una settimana a Pasqua, ma per qualcuno è già tempo di vacanze. Tra i primi a concedersi qualche giorno lontani da casa,e il marito Kevin Prince Boateng, aParis con il il figlio Maddox Prince, 4 anni il prossimo 15 aprile. Giornate spensierate per la famiglia, in particolar modo per il piccolo di casa, che ha avuto modo di «incontrare» i suoi personaggi del cuore, da Topolino a Minnie a Spiderman, per cui, ha rivelato mamma, Maddox ha un debole in più. Gli impegni quotidiani riprenderanno presto. L’ex velina è impegnata in Tv con Tiki Taka, volto ormai storico della trasmissione sportiva, il marito dopo un periodo alle Canarie, quest’anno è tornato in Germania, tra le file dell’Eintracht Francoforte. La lontananza, quindi, continua a far parte del loro quotidiano. «Stare lontani richiede tanti sacrifici, non avere il ...