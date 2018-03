Medicina | studio italiano | fratture del femore in aumento solo negli ‘over 85’

meteoweb.eu

: Esame fisico e tamponamento cardiaco - EMpills - Pillole di medicina d'urgenza - Studio_Medicina : Esame fisico e tamponamento cardiaco - EMpills - Pillole di medicina d'urgenza - nika_talia : 26 visite +8 prenotati + 6 fuori numero in una mattina. Quando lo studio di medicina di base è più affollato del mercato cittadino. -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Il numero complessivo difemoralianziani italiani è aumentato in media del 5.5% in 8 anni dal 2007 al 2014, per un totale di 741.633 fratturati (568.203 donne e 173.430 uomini), con un incremento massimo registrato nel sesso maschile (+12.9% contro il 3.6% delle donne). L’delleè dovuto ormai ai soli ‘over 85′ che rappresentano il 43,75% (324.459) del totale delledi. Le donne sopra gli 85 anni pesano per il 34,49% (255.763 episodi) del totalefemorali. E’ la fotografia scattata da unocoordinato dall’Università Tor Vergata di Roma. L’83% dellefemorali è a carico di pazienti di età pari o superiore a 75 anni, cioè in quella fascia di età caratterizzata da una documentata maggiore prevalenza di osteoporosi. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista ...